Un incontro per presentare il Quadro Conoscitivo all'interno del Documento di Piano del PGT (Piano di Governo del Territorio), attraverso le comunicazioni dei diversi partner coinvolti nel redigendo documento e nel rispetto delle analisi sino ad oggi effettuate.

Verso il nuovo PGT del territorio: a Desio sabato 13 aprile il primo incontro pubblico

Si terrà sabato 13 aprile dalle 10 alle 12 presso la Sala Pertini del Comune di Desio (ingresso da piazza Don Giussani) l’appuntamento aperto a tutti per spiegare gli obiettivi del PGT attualmente in fase di redazione, che sono il risultato di un confronto tra le forze politiche e sociali, grazie anche alla collaborazione dei professionisti del Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (DABC), che in questi mesi stanno lavorando per predisporre un documento con i principali spunti su cui partire per costruire il nuovo PGT della città.

Il programma dell'incontro

Il programma del primo incontro, dopo i saluti istituzionali del sindaco Simone Gargiulo, prevede l'analisi di diversi argomenti: in prima battuta ci sarà la presentazione del Quadro Conoscitivo all’interno del Documento di Piano del PGT a cura di Cristina Riboldi, Assessore al Governo e Pianificazione del Territorio di Desio. Successivamente si parlerà dell'evoluzione storica del territorio di Desio con Daniela Oreni, docente del Politecnico di Milano. La struttura del territorio: sistema del verde, dei servizi e del tessuto economico sarà invece il tema affrontato dal Elena Mussinelli e Andrea Tartaglia, entrambi docenti del Politecnico di Milano. Ma ci sarà spazio anche per parlare del sistema delle relazioni tra popolazione, servizi e infrastrutture grazie a Marco Scaioni, docente del Politecnico di Milano e del sistema della mobilità con Damiano Rossi, della società Polinomia srl.

Fare il punto, coinvolgere tutti, pianificare

“Il PGT è uno strumento che ci offre la possibilità di pianificare lo sviluppo futuro della città anche in termini di nuovi servizi o di potenziamento di quelli esistenti – aggiunge il Sindaco Simone Gargiulo – Contiene punti innovativi su come sarà il futuro urbano di Desio. Per questo, nell’ottica di una partecipazione e condivisione del progetto, saranno organizzati altri incontri aperti a tutti, per coinvolgere tutta la città per realizzare il nuovo strumento urbanistico”. “Attraverso questo primo incontro – spiega l’Assessore al Governo e Pianificazione del Territorio Cristina Riboldi – stiamo entrando in una fase piu’ operativa del percorso che ci porterà alla redazione del nuovo PGT di Desio. Per questo vogliamo presentare ai cittadini a che punto siamo e come stiamo lavorando per la pianificazione di un documento molto importante, che sarà la base dell’impegno che ci attende nei prossimi mesi”.

(nella foto di copertina l’Assessore al Governo e Pianificazione del Territorio Cristina Riboldi)