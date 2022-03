"Vi racconto la mia passione per il nucleare"

sovico

L'esperienza di Pierluigi Tagliabue, 21 anni, laureando al Politecnico di Milano.

"Vorrei lavorare per rendere migliore il pianeta". L'obiettivo dello studente di Sovico, Pierluigi Tagliabue, appassionato di nucleare ed energie rinnovabili.

La passione per il nucleare

E’ molto ambizioso e lodevole l’obiettivo che si è prefisso Pierluigi Tagliabue, 21 anni, studente al Politecnico di Milano alla facoltà di Ingegneria Energetica, appena rientrato dall’Expo di Dubai, dove ha potuto vivere un’esperienza in prima persona. Da sempre appassionato del mondo atomico e subatomico, Tagliabue fa parte di "Aurora", una community per under 21, fondata nel 2020: un progetto di ampio respiro, che ambisce a formare una nuova classe imprenditoriale su temi attuali, come spiegato dal fondatore Jacopo Mele, un ragazzo di 28 anni attivo nel promuovere talenti giovanili: "Un programma che non prevede corsi o lezioni specifici, ma più che altro dà la possibilità ai ragazzi selezionati di confrontarsi con mentori, che vengono chiamati Wizard, di caratura internazionale nei settori più innovativi, dalla tecnologia al management, passando anche dalla filosofia".

La community di cui fa parte

Tra gli studenti selezionati dalla community "Aurora" c’è anche Tagliabue: "Quando entri nella community hai a disposizione una borsa di studio di 10mila euro da spendere in tre anni di fellowship (compagnia). L’obiettivo di Aurora è quello di investire sulle persone non tanto su una start up. La community mette a disposizione una rete di contatti enorme per un confronto con esperti che è importassimo. Collaborazioni che in futuro diventano contatti preziosi". Ad appassionare Pierluigi è il tema dell’energia: "Sono particolarmente attaccato al nucleare che è molto sottovalutato e visto in una luce negativa - spiega lo studente - Ogni volta che si parla dell’argomento è in maniera distruttiva, non vengono mai proposte delle soluzioni o dei miglioramenti. Si critica e basta. E non è vero perché le soluzioni si possono trovare. Il nucleare è un tema particolarmente importante e attuale vista la guerra in corso in Ucraina e la crisi energetica".

L'esperienza a Dubai

"Nella community io sono uno dei tre ragazzi che studia Energetica. Grazie al fondo messo a disposizione da Aurora sono riuscito ad andare a Dubai per esplorare Expo, un ambiente in cui ogni nazione presenta la propria visione del futuro. E’ stato interessante vedere come ognuno la pensa: in tutti i padiglioni si è parlato di solare ed eolico. Solo nei padiglioni di Russia, Finlandia e Arabia Saudita si è affrontato il nucleare. In Italia sarebbe molto complicato perché bisogna creare una legge apposita, riorganizzare gli enti pubblici e c’è una lentezza burocratica spaventosa: prima di almeno dieci anni non si può fare. In Italia siamo forti nella componentistica, invece all’estero ci sono aziende che si occupano del progetto nella totalità".

A breve la laurea e la tesi sul nucleare

Tagliabue sta preparando la sua tesi di laurea: un progetto sulla componentistica di una centrale nucleare: "Dopo la laurea mi piacerebbe proseguire gli studi del nucleare a Zurigo, in Svizzera, oppure un programma promosso dalla Commissione Europea che consiste in un anno in Svezia e un anno in Francia. Altrimenti la terza opzione resta il Politecnico che sul nucleare è un’eccellenza. Al termine degli studi spero di raggiungere un ruolo dirigenziale o comunque decisionale in un’industria energetica che possa avere un impatto sul mondo: le decisioni che prenderò dovranno essere volte al miglioramento della società".

Il sostegno della famiglia

Questo il messaggio che Pierluigi vuole trasmettere e l’indirizzo che vuole dare alla sua vita, sostenuto anche dalla sua famiglia: papà Rinaldo, mamma Angioletta e il fratello Ettore. Ed è anche quello che alla fine trasmettono in Aurora: "Sempre portare dei vantaggi sociali, dei benefici, affrontare i problemi in maniera critica. Tra i miei obiettivi di studio sicuramente combattere il cambiamento climatico e garantire sempre una fonte di energia sicura, affidabile e stabile: il nucleare e le rinnovabili hanno un impatto basso in termini di anidride carbonica rilasciata. Il loro utilizzo migliorerebbe la qualità dell’aria e la temperatura in generale, evitando il surriscaldamento globale del pianeta. Si punta tanto su queste energie per una migliore qualità della vita" conclude Tagliabue.