Via alla seconda struttura sportiva nel parco

Via libera ai lavori per il secondo lotto del polo sportivo nel parco Aldo Moro, ad Agrate.

Assegnati i lavori per la seconda “palestra” ad Agrate

Nei giorni scorsi gli uffici comunali di Agrate hanno assegnato l’appalto per la realizzazione della seconda parte dell’intervento all’interno del parco comunale, che riguarda l’area in passato occupata dal bocciodromo all’aperto.

La nuova palazzina accanto alla tensostruttura

Realizzata la tensostruttura che già dal novembre del 2023 ospita la ginnastica artistica, resta ora da edificate una palazzina su due piani fuori terra, con spogliatoi, locali di servizio e, soprattutto, palestre da dedicare sempre alla ginnastica, alla danza e al parkour in sostituzione, di fatto, degli spazi ceduti alla Provincia di Monza e Brianza nell’ex scuola primaria di via Ferrario, a sua volta in via di riqualificazione.

I costi

L’appalto per il secondo lotto (che sorgerà tra la tensostruttura e lo stabile dell’Aldo Moro che ospita il ristorante e altri spazi comunali), è stato assegnato, tra i 18 operatori che hanno presentato un’offerta, all’azienda “Inprima lavori srl”, di Bergamo, per un importo complessivo, tra opere e costi annessi, pari a 3.480.000 euro. Un costo che nel tempo è lievitato rispetto ad una previsione iniziale di 3.240.000 euro. Spesa, finanziata con risorse comunali, che va ad aggiungersi a 1.363.000 già sborsati per il primo lotto (la tensostruttura).

Via ai lavori in autunno

“Portiamo a compimento un comparto sportivo strategico per Agrate – aveva commentato l’assessore allo Sport, Claudio Galli in occasione dell’approvazione del progetto per la nuova palazzina – Saranno circa 500 gli utenti, quasi tutti giovani e giovanissimi, ad usufruire delle due strutture”.

“Ora procederemo con la firma del contratto – ha spiegato il sindaco Simone Sironi – L’inizio dei lavori è previsto tra ottobre e novembre con conclusione entro un anno e mezzo”.