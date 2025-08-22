Manutenzione straordinaria

In vista dei lavori, l'Amministrazione comunale vuole spiegare a residenti e commercianti come sarà organizzato il cantiere e raccogliere proposte o criticità

Un incontro pubblico, martedì 2 settembre 2025, per presentare gli imminenti lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in via Cavour, nel tratto compreso tra via Conciliazione e via Milano.

Via Cavour va sotto i ferri: incontro pubblico

Lo organizza l’Amministrazione comunale per spiegare a residenti e commercianti come sarà organizzato il cantiere e per raccogliere proposte o criticità. Interverranno l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso e l’architetto Luca Riva, direttore dei lavori L’appuntamento è alle 18 nella Sala Paolo VI dell’oratorio di Binzago.

Il progetto prevede la sostituzione del porfido carrabile con un manto in asfalto colorato, "più resistente e idoneo al traffico medio-intenso - spiega l’assessore Tarraso in una lettera inviata a residenti e titolari di attività commerciali - La decisione è maturata a fronte del progressivo deterioramento del fondo stradale, aggravato dal forte aumento del traffico durante i mesi di chiusura obbligata del ponte di via Duca d’Aosta".

Decoro, sicurezza e funzionalità

L’intervento di manutenzione straordinaria, del valore complessivo di 150mila euro, è finanziato con fondi comunali.

"Siamo consapevoli che potrà comportare qualche limitato disagio alla mobilità locale e alle attività economiche, ma riteniamo fondamentale agire ora per restituire decoro, sicurezza e funzionalità a un asse viario strategico per il quartiere di Binzago", spiega ancora l’assessore Tarraso.

La pavimentazione in porfido, posata oltre 15 anni fa, negli anni ha generato problemi di sicurezza, rumorosità e ristagni d’acqua in occasione di piogge intense che hanno reso necessarie diverse attività di manutenzione.