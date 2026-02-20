Via Dante a Robbiano si rimette a nuovo: asfalti in primavera

A marzo, meteo permettendo, partiranno i lavori per sistemare via Dante dopo l’intervento di Brianzacque a Robbiano, frazione di Giussano.

Intervento pagato da Brianzacque

Lavori di asfaltatura di via Dante, dopo gli interventi di sicurezza idraulica realizzati da BrianzaAcque che si sono svolti tra il 2023 e 2024. A partire dall’inizio del mese di marzo, condizioni meteo permettendo, prenderanno il via una serie di lavori proprio sull’asse portante del centro di Robbiano.

L’intervento di ripristino della sede stradale sarà interamente a carico di BrianzaAcque, senza alcun onere per il Comune.

Asfaltature e segnaletica

Il nuovo asfalto unitamente al restyling della segnaletica orizzontale permetterà di dare un nuovo volto al tratto di via Dante compreso da via Viganò (ingresso di Robbiano) a via Longoni, oltre che ai parcheggi in linea e fronte oratorio, migliorando la fruibilità dell’arteria e incrementandone il livello di sicurezza. I lavori di ripristino sono stati calendarizzati in modo da consentire al manto provvisorio di assestarsi, verificando preventivamente l’effettivo stato dei sottoservizi e assicurandosi che non vi fossero ulteriori opere di manutenzione da eseguire prima dell’applicazione del nuovo asfalto.

Dopo i lavori per il potenziamento della rete fognaria, arriverà il restyling

A cavallo fra il 2023 e il 2024, infatti, Brianzacque ha realizzato un importante intervento di potenziamento della rete fognaria nel centro di della frazione, volto a risolvere criticità di insufficienza

idraulica e prevenire allagamenti soprattutto in via Dante e Piazza Cadorna. L’opera ha previsto la demolizione e sostituzione delle condotte con nuove tubazioni di maggiore diametro e l’installazione di manufatti per l’invaso e la laminazione delle acque meteoriche. Il progetto ha rimodulato il deflusso delle acque in ingresso da via Monte San Michele, alleggerendo la dorsale di via Dante e migliorando la capacità di smaltimento in sicurezza. Sono stati gestiti gli incroci con i sottoservizi esistenti e completati i relativi riallacci alle nuove reti. L’intervento, per un valore complessivo di oltre un milione di euro, ha consentito di ridurre il rischio di fenomeni di esondazione in caso di precipitazioni intense.

Gli altri cantieri previsti

Non sarà questo l’unico intervento di ripristino che, nel corso del mese di marzo, vedrà l’apertura di cantieri stradali: sempre a carico di BrianzAcque, a completamento degli interventi eseguiti nei mesi scorsi, verrà interamente rifatto il manto d’asfalto da via Viganò a via Prealpi con il restyling della corsia nel tratto che interseca via Dante fino a viale Monza. Ulteriori interventi riguarderanno anche ulteriori tratti interessati da opere di sottoservizi e porzioni di asfalto in via Caimi.