Via D'Azeglio più sicura con il nuovo dosso

Più sicurezza per pedoni e automobilisti grazie al nuovo dosso che è stato posizionato su via D’Azeglio a Giussano.

Lavori terminati

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento sulla strada per tutelare il passaggio in entrata e in uscita degli studenti che frequentano la scuola primaria di Birone. In particolare è stato realizzato un nuovo dosso stradale su via D’Azeglio in prossimità dell’intersezione tra via Bixio, Matella e Giordano con l’obiettivo di ridurre la velocità delle auto.

Intervento da 50mila euro

Un intervento dal costo complessivo di 50mila euro, fortemente voluto dall’Amministrazione nell’ottica di incrementare gli standard di sicurezza nelle vicinanze degli istituti scolastici, che è stato interamente finanziato con contributi regionali di cui il Comune è risultato fra i beneficiari nel corso del 2022.

L’intervento ha visto la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale posto tra la pista ciclo-pedonale di Via M. D’Azeglio/Bixio/Matella e il percorso pedonale protetto sulla Via Giordano, nel tratto di collegamento che porta alla scuola primaria di Birone.

Dosso ed eliminazione delle barriere architettoniche

E’ stato realizzato anche un nuovo dosso in corrispondenza con l’attuale attraversamento ciclabile in Via D’Azeglio che consentirà di ridurre, in tutti gli orari, la velocità dei mezzi che percorrono la strada di collegamento fra Birone e Giussano e di favorire l’attraversamento ciclo-pedonale protetto.

Con il finanziamento ricevuto da Regione Lombardia, sono anche stati eseguiti alcuni interventi di abbassamento e livellazione di marciapiedi per superare le barriere architettoniche presenti nelle vicinanze della scuola e sono stati meglio segnalati gli attraversamenti pedonali più frequentemente utilizzati.

L'assessore

A completamento dell’intervento, in via D’Azeglio sono previsti ripristini del manto d’asfalto precedentemente interessato da lavori e scavi per la posa di sottoservizi.