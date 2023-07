Via del Salaino chiusa al traffico per 4 giorni

Stop al transito delle auto lungo una delle vie più battute di Oreno di Vimercate.

I giorni e gli orari di chiusura a Oreno di Vimercate

Da martedì 18 a venerdì 21 luglio, dalle 8.30 alle 17, la via Del Salaino a Oreno, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Sp45 (semaforo «Pagani») e fino all'incrocio con via Pasteur, sarà chiusa al traffico.

Intervento di Brianzacque per la realizzazione di una vasca

La chiusura è resa necessaria per permettere ai tecnici di BrianzAcque di effettuare degli scavi di saggio per la futura realizzazione della vasca di regimazione delle acque meteoriche che, una volta realizzata, eliminerà il problema degli allagamenti causati dalle forti piogge improvvise che rendono impraticabile ai veicoli la via del Salaino. Un progetto presentato alcuni anni fa, poi modificato, e che ora prende corpo.