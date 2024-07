"Questa strada è come un autodromo"

Nella strada davanti a casa le auto sfrecciano a velocità elevata, senza rispettare il limite di velocità di 20 chilometri orari. La segnalazione arriva dai residenti di via Dosso, divisa a metà fra il territorio dei Comuni di Seregno e Albiate.

La protesta per la strada pericolosa

C'è preoccupazione fra i residenti di via Dosso, fra Seregno e Albiate, per i veicoli che viaggiano ad alta velocità senza rispettare il limite (20 chilometri orari). Secondo una residente, che si è rivolta al Giornale di Seregno, la strada di dimensioni ridotte spesso diventa "un autodromo e mi trema persino la casa. Roba da mal di testa. Un’auto su cento va piano, le altre corrono soprattutto al mattino fra le 7.30 e le 8.15, ma anche di sera e di notte. Gli automobilisti usano questa strada come scorciatoia e transitano anche i mezzi agricoli e i camion, nonostante il divieto (in vigore per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, ndr.).

Chiesto l'intervento del sindaco

La residente, insieme ad altri abitanti, ha già segnalato il problema alla polizia municipale e al sindaco di Albiate, Comune nel quale risiede, ma vuole coinvolgere anche il primo cittadino seregnese, Alberto Rossi. "Sulla strada c’erano i dossi, ma sono stati rimossi perché provocavano rumore: però si potrebbero mettere quelli più larghi. Servono cartelli più grandi con il limite di velocità, quello all’inizio della strada non si vede molto. Si potrebbero mettere dei dissuasori illuminati, dei rilevatori di velocità oppure una vistosa segnaletica orizzontale sulla strada, ne ho visti a Lissone per la zona 30. Magari anche le telecamere: bisogna assolutamente fare qualcosa".

Timore per pedoni e bambini

Nel rione molti temono anche e soprattutto per i pedoni, in assenza del marciapiede "e qui vivono tanti bambini che escono dai cancelli a ridosso della strada, anche in bicicletta". I pericoli di via Dosso erano stati posti all'attenzione del Consiglio comunale, nel marzo scorso, per voce del consigliere comunale Samuele Pallavicini di Fratelli d’Italia. Una possibile soluzione, oltre al potenziamento della segnaletica, potrebbe essere il transito limitato ai soli residenti, ma la decisione dovrebbe essere concordata e adottata da entrambi i Comuni coinvolti, Seregno e Albiate.