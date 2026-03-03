I due svuotamenti a settimana non sono bastati, e neppure le costanti pulizie dell’area, così l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha chiesto a Gelsia Ambiente di rimuovere i tre cassonetti gialli per la raccolta di indumenti e scarpe vecchi dal posteggio di via Strada angolo via Duca d’Aosta di fronte alla scuola primaria King.

Via i cassonetti gialli per gli abiti usati

L’annuncio è dell’assessore all’Ecologia, Manuel Tarraso:

“Dopo avere verificato, con un puntuale monitoraggio, comportamenti incivili e utilizzi non corretti, come quelli di chi rovista nei cassoni, abbiamo chiesto a Gelsia Ambiente di rimuoverli e nei prossimi giorni la società interverrà: purtroppo lo svuotamento bisettimanale e la continua pulizia dell’area non sono bastati a evitare problemi di degrado”.

Il precedente sulla Nazionale dei Giovi

Già la scorsa estate il Comune aveva fatto rimuovere dalla Nazionale dei Giovi due cassonetti gialli per la raccolta di indumenti usati a causa di “comportamenti incivili e continui utilizzi non corretti”, come si leggeva sui cartelli affissi al loro posto. Cartelli dove si spiegava che “è possibile conferire gli abiti usati alla piattaforma ecologica di via Fabio Massimo”. “Nonostante i regolari svuotamenti due volte a settimana, quei cassonetti erano una discarica – spiegava il sindaco Gianpiero Bocca – Erano stati presi di mira. Abbiamo monitorato la zona per settimane. Spiace, ma non si poteva tollerare oltre una situazione del genere, era come combattere con i mulini a vento”.

E’ possibile scoprire la collocazione dei cassonetti gialli consultando il sito internet di Gelsia Ambiente.