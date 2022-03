proposta

Via libera al Controllo di vicinato. L'Amministrazione di Varedo ha aderito al nuovo Protocollo d’intesa, ora devono farsi avanti i cittadini per formare i gruppi

Via libera al Controllo di vicinato

Anche il Comune di Varedo ha aderito al protocollo d'intesa per il Controllo di vicinato, ora si aspettano le adesioni dei cittadini. Il sindaco Filippo Vergani, insieme ai rappresentanti di altri comuni brianzoli, ha siglato l’accordo alla presenza del prefetto Patrizia Palmisani, del questore e dei comandanti provinciali e comunali delle Forze dell’ordine. Questo atto dà il via libera alla formazione di gruppi di controllo che, adeguatamente seguiti e formati dai professionisti locali della sicurezza, si attiveranno per segnalare episodi sospetti.

"Il motore devono essere i cittadini"

"Perché ciò funzioni davvero però il motore devono essere i cittadini volenterosi che abbiano voglia di organizzarsi e di operare non solo per la legalità, ma in piena legittimità - ha auspicato il sindaco - sono disponibile fin da subito ad incontrare gruppi di cittadini interessati per approfondire i concreti sviluppi e seguiti da dare all’iniziativa". Nel caldeggiare l’iniziativa, Vergani ha comunque precisato: "Come ha ben sottolineato il prefetto, le cosiddette ronde dei privati cittadini restano comunque e sempre non ammesse e non legittime. Anzi, l’obiettivo principale di questo tipo di controllo è la prevenzione, con le opportune segnalazioni alle forze dell’ordine, e la percezione di sicurezza e controllo che deve avere il malintenzionato di turno".