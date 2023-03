Via libera al progetto per i pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola

Via libera all'installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola, grazie al Bilancio partecipato.

Era stato il progetto più votato

La Giunta comunale di Vimercate nella seduta di ieri, mercoledì 29 marzo, ha dato il via libera definitivo-esecutivo al progetto vincitore dell’edizione 2022 del concorso "Cittadinoi". Si tratta dell’installazione dell’impianto fotovoltaico alla scuola primaria Don Milani di via Mascagni.

L’importo complessivo per il progetto di installazione dei pannelli fotovoltaici è di 121.950 euro, di cui 100.000 proveniente dalla risorse in bilancio destinate all’iniziativa del Bilancio Partecipato 2022 e i restanti 21.950 per avanzo di Amministrazione.

Studio di fattibilità anche per altre 12 scuole e per la biblioteca

Il progetto, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024, ha inoltre suggerito all’Amministrazione comunale di avviare uno studio di fattibilità tecnico-economica per l’istallazione di impianti fotovoltaici anche su altre 12 scuole comunali: Don Saltini, Da Vinci, Filiberto, Manzoni, Ada Negri, Ponti, Perrault, Calvino, Collodi, Ungaretti, Andersen, asilo Oplà. Oltre a queste, anche per la biblioteca comunale. Il tutto per un costo di 950mila euro.

Caccia ai finanziamenti

Inoltre, con l’approvazione nella stessa delibera dello studio fattibilità tecnico-economica per gli altri 13 immobili il Comune potrà in futuro intercettare eventuali finanziamenti e bandi per completare così l’installazione dei pannelli anche negli altri stabili di proprietà.

L'assessore: "L'obiettivo è la sostenibilità e l'autonomia energetica"