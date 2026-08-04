Via libera dalla Giunta di Seveso per la riqualificazione di via Lario

La Giunta Comunale di Seveso ha dato il via libera all’iter amministrativo per la riqualificazione generale di via Lario.

Si tratta di un intervento che si inserisce nell’ambito della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza urbana, della percorribilità pedonale e dell’accessibilità. Ma non solo. La tempistica non è casuale.

La proposta di Giunta reca data 24 Luglio ed è stata discussa sei giorni dopo, proprio nel mese delle celebrazioni del 50esimo anniversario della tragedia ambientale dell’Icmesa. Nell’oggetto si parla infatti anche di “memoria storica e tutela del contesto urbano”. In via Lario, infatti, abitano le famiglie degli sfollati della “Zona A”, quella maggiormente colpita nell’estate del 1976 dalla diossina.

Allo stato attuale la via presenta una serie di criticità connesse al degrado della pavimentazione stradale (fessure, sgranamenti, distacchi superficiali, buche, cedimenti e degradi delle riparazioni precedenti) e dei marciapiedi (stretti e particolarmente ammalorati), ciò limita sia l’accessibilità pedonale che la percorribilità dei veicoli.

Al netto di quanto espresso sopra, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici ritiene prioritario intervenire per una riqualificazione della via al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per tutti eliminando, in primis, le barriere architettoniche attraverso la realizzazione di nuovi marciapiedi con rampe di discesa/salita, e riqualificando la sede stradale con il rifacimento del manto stradale.

Cambierà anche il senso della viabilità: via Lario sarà a senso unico di marcia, escluso il tratto d’ingresso fino al cancello carraio del Poliambulatorio.

“Si tratta di un intervento viabilistico importante che questa Amministrazione ha preso a cuore fin dal primo giorno del proprio mandato e non appena è stato possibile è stata inserita nel piano delle opere. Dopo oltre quarant’anni, in un anno così significativo come il 2026, era nostro dovere dare una risposta concreta ai cittadini e far sentire loro la vicinanza delle istituzioni attraverso questa riqualifica, in un’area non solo residenziale ma anche strategica per garantire la sicurezza e la tempestività degli interventi delle ambulanze della Croce Bianca”, commenta il sindaco Alessia Borroni.

“Sono molto soddisfatto dell’approvazione in giunta dell’atto di indirizzo propedeutico alla riqualificazione di via Lario; oltre all’aspetto legato ai fatti del 1976, via Lario rappresenterà in futuro un modello di operatività esteso a tutto il territorio. Abbiamo agito con questa logica: primo step, parlare coi cittadini, nella fattispecie ne ho incontrato più d’uno che risiede in via Lario e da loro ho ascoltato problematiche ed esigenze. Da qui ne è scaturita assieme all’Ufficio Lavori Pubblici e Polizia Locale la progettazione e poi la messa in campo delle opere”, spiega bene l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Leone Crippa.