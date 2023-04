Via libera della Giunta a due progetti per proteggere le persone fragili

Via libera a due progetti per aiutare le persone fragili e in particolare le donne a rischio e i disabili.

Progetti approvati dalla Giunta

A seguito dell’aggiudicazione da parte di Offertasociale dei bandi Pnrr dedicati ad attività di inclusione sociale, la Giunta di Vimercate ha deliberato l’assegnazione di due stabili di proprietà comunale per la realizzazione dei progetti aggiudicati dall’azienda consortile nell’ambito della realizzazione di interventi per favorire le attività di inclusione sociale.

Alloggi protetti per donne maltrattate nello stabile confiscato alla criminalità

Nello specifico l’immobile di via Maria Ausiliatrice a Ruginello, che ospitava una vecchia azienda di lampadari confiscata alla criminalità organizzata, sarà destinato alla realizzazione di un alloggio temporaneo per l’ospitalità a soggetti in condizione di vulnerabilità sociale e grave disagio abitativo e la realizzazione di un ambiente destinato all’accoglienza notturna emergenziale e alcuni servizi connessi. Servizi pensati in particolare alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, soprattutto con figli minori.

In via XXV Aprile appartamenti per disabili

L’altro immobile di via XXV Aprile, 16 sarà riqualificato e saranno realizzati, al primo piano, alcuni appartamenti per la vita autonoma e indipendente per persone con disabilità.

Al termine della riqualificazione l’immobile di via XXV Aprile vedrà così ospitare al piano terra i servizi per l’infanzia del “Giro Giro Tondo” mentre al primo piano gli appartamenti dedicati ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.

L'assessore: "Grande azione collettiva"