Via Po, la Giunta chiede al comune di Verano soluzioni reali al traffico

La Giunta di Giussano è preoccupata per la viabilità del comparto di via Po che si sta realizzando nel comune di Verano, ma che grava su Paina e chiede all'Amministrazione vicina, soluzioni reali al traffico.

Serve una seconda via di accesso o di uscita su via Comasina

Manca una seconda via di accesso o di uscita dal comparto di via Po su via Comasina nello studio del traffico relativo al Piano integrato di intervento e dal Comune di Giussano si alzano nuovamente gli scudi contro l’Amministrazione veranese.

La viabilità del comparto che grava su Paina, continua a preoccupare tutta la Giunta del sindaco Marco Citterio, chiede «soluzioni reali al traffico indotto». L’obiettivo del primo cittadino è quello di tutelare i residenti della città – ed in modo particolare la frazione – dall’impatto viabilistico derivante dal Piano Integrato d’Intervento «Cava Borgonovo» in corso di attuazione nel territorio veranese, sollecitando il Comune di Verano ad individuare concrete soluzioni viabilistiche con una via di accesso e di uscita sulla via Comasina e prevedendo fin d’ora ogni possibile azione qualora non vi fossero progettualità condivise.

Le preoccupazioni della Giunta

Queste linee di indirizzo sono state approvate di concerto dalla Giunta, pochi giorni fa. Attualmente infatti risulta per il comparto un unico ingresso ed uscita lungo via Po. Proprio per questa ragione, la Giunta Citterio ha ufficialmente espresso la propria contrarietà alle soluzioni viabilistiche contenute nello Studio del traffico, nel quale non è stata prevista una seconda via di accesso o di uscita come richiesto.

«Come già scritto nei mesi scorsi ai sindaci dei confinanti e principalmente al Comune di Verano, rimarchiamo l’assoluta preoccupazione per la viabilità connessa al Piano Integrato d’Intervento, le cui ricadute saranno tutte sul comune di Giussano – ha sottolineato il sindaco Citterio – Ad oggi non risulta definito alcun accordo di programma nonostante, durante l’incontro dello scorso 16 gennaio in Prefettura, i sindaci abbiano dato disponibilità a valutare approfondimenti curati congiuntamente. Invece, ci ritroviamo con una analisi di traffico priva di interventi di urbanizzazione che rispondano all’obiettivo della sostenibilità viabilistica del comparto e che non prevede una seconda via d’accesso come da noi richiesto».

Le linee di indirizzo

La Giunta ha quindi ribadito la necessità di un secondo accesso su via Comasina che sgravi il traffico da via Po; inoltre, è stato posto l’accento sulla necessità di tutelare la viabilità di via Statuto e prevedere l’ampliamento delle strade coinvolte dall’indotto viabilistico unicamente con l’acquisizione di aree private afferenti al comune di Verano Brianza.

Sono poi state sollecitate nuovamente analisi viabilistiche per la gestione dei flussi di traffico locale e sovra comunale, richiedendo fasce di mitigazione ambientale e paesaggistiche e opere connesse ai flussi di traffico la cui manutenzione ordinaria e straordinaria sia in carico al Comune di Verano Brianza o all’operatore.

Nella delibera di indirizzo approvata dalla Giunta, viene ribadita poi la necessità di individuare un accordo di programma fra i due Comuni stabilendo anche termini temporali chiari.

La Giunta ha anche ribadito le criticità relative al ridotto calibro stradale di via Po a fronte del traffico generato da un’area di complessivi 100.000 metri quadrati, con altezza massima degli edifici compresa fra 10 e 12 metri.

Da Giussano anche possibili azioni per tutelare i cittadini