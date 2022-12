Via Roma, la viabilità non piace ai residenti e parte una petizione

Le novità introdotte dall'Amministrazione stanno creando malumori tra i residenti della zona, tanto che è stata avviata una raccolta firma. Tra i problemi, il forte aumento di traffico sotto casa.

Le richieste

Chiedono di invertire il senso di marcia di via Trieste orientandolo verso via Tullo Massarani, di cambiare il senso di marcia di via Cavour verso Via Nazaro Sauro, ma anche di istituire il limite di 30 km orari per tutta l’area. La nuova viabilità che ormai da una decina di giorni è stata istituita tra via Roma, via Cavour non ha convinto del tutto i residenti di quella zona, che si lamentano del troppo traffico negli orari di punta, tanto che alcuni di loro si sono già attivati e hanno coinvolto il consigliere comunale della Lega Ivan Casano, in una raccolta firme.

I primi firmatari

Già una decina sono i firmatari della petizione che sarà poi portata all’attenzione dell’Amministrazione. I problemi principali riguarderebbero un maggiore flusso di auto su via Roma. Soprattutto alla mattina e alla sera, quando si creano lunghe code. Tra i firmatari c’è infatti Anna Pellegatta, che vive nella zona: «I residenti non sopportano più il caos che si è generato. Ci sono alternative che non disturberebbero la quiete di nessuno, non capiamo perchè non si possano intraprendere», ha spiegato. La speranza dei residenti è che si possano fare delle modifiche alla circolazione, aprendo un dialogo con il Comune.

Il Comune

Si è detto pronto ad un eventuale confronto il vice sindaco Paolo Caglio: « Quest’anno abbiamo incontrato i residenti della zona di via Roma in due occasioni, utili per definire le modifiche recentemente implementate. Il consigliere Casano il 21 novembre ha informato l’Amministrazione dell‘intenzione di avviare una raccolta firme per sottoporre ulteriori richieste, tra cui un senso unico in via Cavour e il limite di 30 km/h in via Roma: posso dire che, già prima di questa comunicazione e in virtù degli incontri coi residenti, la viabilità in via Cavour è già stata modificata introducendo il senso unico in direzione via Sauro mentre il limite di velocità in via Roma è già allo studio degli uffici competenti - precisa Caglio - Ad oggi non abbiamo ricevuto ancora nulla dai residenti, comunque se verranno un domani presentate ulteriori proposte le valuteremo come abbiamo sempre fatto».