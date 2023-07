Via Tofane e via Carducci, finalmente asfaltate

Si sono conclusi a Giussano nei giorni scorsi due dei quattro interventi che nel corso dell’estate interesseranno le asfaltature delle strade sterrate comunali. Rimesse a nuovo via Tofane e via Carducci.

Interventi attesi da tempo

Finalmente sono state asfaltate e messe in sicurezza. Si sono conclusi nei giorni scorso due dei quattro interventi che nel corso dell’estate interesseranno le strade sterrate comunali: la prima ad essere interessata è stata via Vespucci con i lavori che hanno visto la posa del manto d’asfalto lungo l’intera carreggiata fino all’incrocio con via Viganò.

Un ulteriore intervento già portato a termine riguarda l’asfaltatura di via Tofane (zona Laghetto) che conduce all’ingresso di Cascina Guzzafame, anche in questo caso mai asfaltato. Interventi attesi da tempo dai cittadini residenti, ora realizzati dal Comune.

Asfalti anche a Robbiano

Nelle prossime settimane prenderanno progressivamente il via anche i lavori che prevedono la completa asfaltatura di altre due strade sterrate del territorio comunale: in particolare, gli interventi dal costo complessivo di 300mila euro riguarderanno via Monte Santo e via Monte Rosa, entrambe a Robbiano.

