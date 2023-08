Via Tonale e demolizione ex Hotel Vecchia Brianza, la minoranza chiede chiarezza

Nuovo capitolo del caso “via Tonale” a Seveso, l’importante intervento di trasformazione edilizia che prevede l’abbattimento dell’Hotel Vecchia Brianza e la costruzione di un nuovo edificio commerciale.

L’amministrazione comunale - fanno sapere i gruppi Seveso Futura e Civica Butti in una nota - non ha ancora risposto ai quesiti posti da Seveso Futura con l’interrogazione urgente presentata nell’ultimo Consiglio comunale, ma nel frattempo gli uffici hanno inviato copia della documentazione e “risultano rinnovate le preoccupazioni che mi hanno portato a presentare l’Interrogazione urgente” conferma il consigliere Giorgio Garofalo che ha poi deciso di coinvolgere il collega consigliere della lista Civica Butti Pietro Aceti con il quale ha condiviso alcune considerazioni:

“Dall’esame della pratica apprendiamo che nel documento di verifica dell’impatto paesistico sono presenti errori gravi e dichiarazioni mendaci: emergono, infatti, incongruenze rilevanti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente oggetto di intervento”, affermano i due consiglieri di minoranza, che aggiungono: “ Si noti, per esempio, come nella documentazione sia indicato erroneamente in 1, quindi molto basso, il grado di sensibilità sito da PGT anziché 2, medio-basso e la tabella sui criteri e i parametri per determinare il grado di incidenza del progetto sia compilata in maniera scorretta e non sia presente alcuna valutazione sintetica esplicativa in relazione ai parametri indicati”.

“È un fatto grave che l’amministrazione comunale abbia lasciato passare una pratica con questi errori – sottolineano i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza – stiamo parlando di errori marchiani e di dichiarazioni mendaci in riferimento a una importante pratica di permesso di costruire. Sono stati i consiglieri di minoranza ad accorgersi di questi errori – sottolineano – e ci saremmo aspettati un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione dopo l’interrogazione urgente e invece siamo costretti a scrivere al segretario comunale”.