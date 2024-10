Via Venezia, come un'autostrada: residenti esasperati vogliono i dossi

Sono esasperati gli abitanti di via Venezia a Paina di Giussano: la strada è come "un'autostrada", si corre troppo e spesso ci sono incidenti. Le famiglie sono pronte a raccogliere le firme per avere dei dossi.

Si corre troppo lungo la strada

Auto che sfrecciano a forte velocità e pericolo costante per i residenti che abitano in via Venezia a Paina. "La strada è come un'autostrada": è questa la segnalazione dei residenti della zona, pronti a farsi sentire anche con una petizione. La strada, al confine con Mariano, è divisa a metà: una parte della carreggiata è della provincia di Monza e Brianza e l'altra è della provincia di Como. Due Amministrazioni diverse dunque, Giussano e Mariano, con tutto ciò che ne consegue.

I residenti

«Non abbiamo neppure potuto mettere uno specchio parabolico per regolare l’uscita dal nostro palazzo, al civico 16, che è piuttosto pericolosa, poichè l’altro lato della strada è nel comune di Mariano - spiega Stefano Pitrola, uno dei residenti portavoce degli altri abitanti della zona - i problemi su via Venezia sono diversi. Ci sono stati diversi incidenti, l’ultimo questa estate tra un’auto euna moto; le auto sfrecciano a forte velocità, come se fosse un’autostrada. Il marciapiede è strettissimo e dissestato ma non solo, nella strada non esistono cunette che rallentino le auto. All’incrocio con la strada che porta al campanile di Perticato, c'è un autovelox non funzionante che abbiamo segnalato per iscritto anche ai vigili, i quali ci hanno risposto che faranno qualche appostamento. Ad oggi non abbiamo mai visto nessuno, ma non sarebbe una soluzione».

Servirebbero i dossi

La soluzione infatti secondo i residenti sarebbe quella di posizionare dei rallentamenti stradali: «Basterebbe fare dei dossi di rallentamento su tutta la via ma chi li mette d'accordo i due comuni?», aggiunge.

L'Amministrazione

Le segnalazione dei residenti di via Venezia sono arrivate agli uffici comunali di Giussano e conosce il problema il sindaco.