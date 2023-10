Viaggio nell’oltretomba col #SocialCafeVerri

Viaggio nell’oltretomba di Biassono col #SocialCafeVerri. Domenica 29 ottobre, alle 14.30, primo cammino storico-filosofico guidato da Alberto Caspani nel cimitero cittadino. I partecipanti andranno in cerca delle anime perdute e potranno sperimentare un “incontro con i morti”.

Viaggio nell'oltretomba

Il caffè allunga la vita, soprattutto nei giorni di commemorazione dei morti. Domenica 29 ottobre, alle ore 14.30, sarà possibile visitare il camposanto di Biassono seguendo un cammino storico-filosofico propedeutico al viaggio nell’oltretomba e ispirato da “Il Caffè”: il periodico

settecentesco ideato dai fratelli Pietro e Alessandro Verri, originari del Comune brianzolo, sul quale furono pubblicati i contributi “Sull’origine e sul luogo delle sepolture” di Luigi Lambertenghi e “Dialoghi dei morti” di Giuseppe Colpani. All’epoca, infatti, gli Illuministi lombardi erano impegnati a sostenere la causa del trasferimento delle salme fuori dai centri abitati, come reso poi obbligatorio dall’Editto di Saint Cloud di Napoleone Bonaparte.

L’iniziativa “Al di là del cimitero”

L’iniziativa “Al di là del cimitero”, gratuita e aperta a tutti, sarà curata da Alberto Caspani. Accompagnati dal giornalista biassonese - che lo scorso gennaio ha lanciato il #SocialCafeVerri come occasione di libero confronto filosofico online, seguito a luglio da un ciclo d’incontri sul lago di Pusiano in omaggio alle figure di Pietro Verri e Giuseppe Parini - i partecipanti andranno “in cerca delle anime perdute”. Indagando culti e credenze che appartengono all’uomo dalla notte dei tempi, con l’aiuto di mappe aborigene, miti platonici e tecnologie del sacro, il cimitero di Biassono tornerà a raccontare la propria storia, consentendo di vivere l’esperienza di comunione coi morti. Non a caso è consigliato avere con sé una benda per gli occhi, auricolari da telefonino e una candela aromatica.

Un'occasione per riflettere sul senso del limite

“Il viaggio nell’oltretomba di Biassono - dichiara Alberto Caspani - vuole essere un’occasione per riflettere sul senso del limite, in un’epoca in cui l’uomo non solo spettacolarizza la morte per esorcizzarla, ma rigetta ogni trascendenza con l’intento di divinizzare il proprio corpo sino a negarne la natura organica e peritura”.

A tal fine, l’ex capogruppo di Lista per Biassono aveva già avanzato in Consiglio comunale la proposta di trasformare l’attuale saletta degli innaffiatoi cimiteriali in uno spazio di confronto e meditazione sulla morte, promuovendo inoltre un ciclo di incontri pubblici in Villa Verri dal titolo “Incontro alla morte, dialoghi sul confine della vita”.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 ottobre 2023.