Vicolo San Grato abbandonato a se stesso, la polemica di un residente. "Siamo senza asfalto né luci, è una via privata?", ha chiesto il novese Davide Portarlo.



Vicolo San Grato abbandonato a se stesso

Cento metri di strada sterrata a Nova Milanese senza lampioni accesi di notte, né taglio dell’erba in estate. Al civico 35 di vicolo San Grato ci vivono poche famiglie, da contare sulle dita di una mano, ma si sentono abbandonate. "Siamo senza asfalto né luci, è una via privata?", ha chiesto il novese Davide Portarlo.



"Siamo senza asfalto né luci, è una via privata?"

La risposta più ovvia alla domanda del novese sarebbe: "No". No, perché quel tratto di vicolo San Grato è aperto su due lati, una sezione è il prolungamento del vicolo (asfaltato e illuminato), l’altro, invece, affaccia sul canale Villoresi. Tutti possono accedervi e non sono presenti limitazioni né strutturali né segnaletici al riguardo.

Però è arrivata una multa per divieto di sosta

Nel maggio 2021, però, il novese aveva lasciato la sua auto di fronte al cancello della sua abitazione e la Polizia Locale gli aveva notificato un verbale di divieto di sosta: "Quindi mi piacerebbe sapere se questa parte della via viene considerata dal Comune privata o pubblica. Perché se fosse pubblica dovrebbero occuparsi dello stato delle cose, se fosse privata dovremmo chiuderla al passaggio delle persone".

La via non è asfaltata

Questa parte della via è priva di pavimentazione o di asfalto: "Lasciando la strada così poco curata, dà la giustificazione, ad esempio, a chi possiede un cane di non preoccuparsi di raccogliere le sue deiezioni. Inoltre, quando piove, qui si creano fanghiglia e pozzanghere perché non sono presenti tombini. Per non parlare, poi, del buio pesto per l’assenza di lampioni. Per l’erba alta, invece, dobbiamo vedercela noi". Quando l’asfalto è stato rifatto in vicolo San Grato, gli operai si sono fermati proprio all’entrata del vicolo (come si vede dalla foto): "Quanto costerà mettere a posto quel tratto di strada? Forse ci vuole più buona volontà che altro".

La risposta del sindaco Fabrizio Pagani

Il primo cittadino si è preso del tempo per effettuare gli accertamenti del caso riguardo quello che sembrava un caso di noncuranza da parte del Comune: "Sono state fatte alcune verifiche sul caso in oggetto e dalle risultanze è emerso che quella parte del vicolo è privata", ha affermato Fabrizio Pagani.

Ancora tanti punti oscuri

Non è chiaro, quindi, perché quel tratto è aperto a tutti e non segnalato come tale: "Ho cercato di capire perché il civico 35 fosse in questa condizione – ha continuato Pagani – Bisognerebbe vedere cosa è avvenuto in passato". A questo punto, tutte le criticità lamentate da Portaro non sarebbero a carico del Comune, ma dei residenti.