Videosorveglianza in arrivo a Valle Guidino

Le quattro telecamere saranno installate nei giardinetti pubblici di via Alfieri

Lo scorso ottobre, in occasione della presentazione pubblica del progetto di riqualificazione del centro di Valle Guidino, frazione di Besana in Brianza, i cittadini presenti avevano richiesto l’installazione di telecamere all’altezza dei giardinetti di via Alfieri, anch’essi compresi nell’intervento. Un desiderio che sarà ora esaudito.

Affidato l'incarico

E' stata affidata alla «Eletronic system srl» di Lentate sul Seveso la realizzazione del sistema di videosorveglianza, per un costo di 12 mila e 442 euro. Somma, quest’ultima, che l’Esecutivo Pozzoli ha deciso di non utilizzare invece per l’impianto semaforico inizialmente previsto all’incrocio tra le vie Rufo e Carducci, mal digerito da qualcuno dei residenti; incrocio oggi regolato dal segnale di «stop» per chi procede in salita da viale Kennedy e da uno specchio parabolico.

«In queste settimane abbiamo monitorato il traffico tra piazza San Francesco e via Rufo - ha detto l’assessore alla Viabilità e vicesindaco Ermo Gallenda - Abbiamo registrato un taglio del flusso delle auto pari a circa il 70 per cento e, al momento, nessuna difficoltà nel transito dei veicoli. Tutto è stato comunque predisposto per l’arrivo del semaforo; se, nei prossimi mesi, la situazione lo richiederà, sarà installato».

Ecco dove saranno posizionate

Tornando alle telecamere, saranno quattro; tre troveranno posto su un nuovo palo alto 5 metri, posizionato al centro dei giardinetti, una sarà fissata alla recinzione. Osserveranno l’ingresso del parco, l’area giochi e quella esterna che si affaccia su piazza San Francesco.