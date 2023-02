Vietato sostare davanti a casa in via Fiume

Per oltre 30 anni ha lasciato l’auto davanti casa, in via Fiume a Verano Brianza, ma dal 23 gennaio, Umberto Federici, prof di matematica in pensione, non può più farlo. Rischia la multa.

Nessuna contestazione per 34 anni, ma ora...

Umberto Federici, professore di matematica in pensione, vive in via Fiume al civico 13 da 34 anni e mai nessuno ha contestato l’infrazione, fino a quando un agente di Polizia locale ha suonato alla sua porta, avvisandolo che d’ora in poi la sosta davanti al cancello è punibile di sanzione.

«Non posso più parcheggiare le autovetture di mia proprietà di fronte a casa mia, in quanto - mi è stato detto - occupano una parte della corsia di marcia».

Nessuna polemica, ma vuole capire perchè solo ora

Senza polemica il residente ha preso atto di questa nuova indicazione, ma si interroga sul perchè sia avvenuta solo ora.

«Dal punto di vista del Codice della Strada penso che l’informativa datemi dall’agente sia corretta ed infatti ho subito spostato la vettura nel parcheggio in via XXV Aprile - spiega Federici - Ma il problema non è questo: non mi pesa spostare la macchina di 100 metri, mi chiedo però come mai questo divieto sia stato segnalato solo ora quando, da più di 30 anni parcheggio regolarmente le mie vetture davanti casa, stando ben attento a non invadere la carreggiata di transito. Nessuna autorità mi ha mai segnalato questa infrazione. Non esiste alcun cartello di divieto di sosta».

La spiegazione del comandante

Ha spiegato il motivo di questa decisione il nuovo comandante Ciro Scogliamiglio:

«E’ un parcheggio in corsia, vietato dal codice della strada - articolo 157 comma 1 e 8, per il quale non c’è bisogno di cartelli. Su tutta via Fiume non si può parcheggiare. Se prima non c’erano controlli, ora se ne fanno di più».

Federici ha poi voluto mettere in evidenza un’altra questione: