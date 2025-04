Anche la vigilanza privata contro la "malamovida" nel centro di Seregno. Per un’estate più tranquilla, come negli anni scorsi il Comune conferma un presidio di vigilanza passiva in supporto alla Polizia Locale.

Presidio dal 19 giugno

Il servizio è previsto dal 19 giugno per un massimo di 14 uscite, in prevalenza nel centro cittadino nelle giornate di giovedì e sabato, o secondo le esigenze specifiche. L'orario del presidio dalle 19 fino alle 2 del giorno successivo. Nelle serate con il maggior afflusso di giovani in città, anche nei locali pubblici, saranno in azione due vigilantes in divisa, armati e dotati di un dispositivo di chiamata collegato direttamente con il nuovo Comando di via Messina.

I compiti della vigilanza privata

Quali saranno i compiti della vigilanza privata? Dovrà segnalare situazioni di inciviltà ed episodi illeciti, come il consumo di sostanze alcoliche e psicotrope, vandalismi, disturbo della quiete pubblica e schiamazzi oltre al mancato rispetto del Regolamento di Polizia urbana, che già vieta il consumo di bevande alcoliche nel perimetro della Ztl.

Incarico a una società di Cernusco

Il servizio di vigilanza appiedata (foto d'archivio) è stato affidato dall’Amministrazione comunale alla Società vigilanza Noc Security di Cernusco sul Naviglio, con una spesa di poco inferiore a seimila euro. E' dei giorni scorsi la notizia di una violenta rapina ai danni di un minorenne seregnese in pieno centro, nell'autunno scorso, ad opera di un gruppo di sei giovani che lo avevano accerchiato e picchiato prima di sottrargli il cellulare. La Polizia Locale ha individuato due componenti del gruppo, in attesa dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria sulla base degli elementi raccolti dal Nucleo sicurezza urbana del Comando locale.