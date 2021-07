Interventi mirati nei giardini pubblici, nei luoghi di maggior ritrovo e nelle aree a maggior rischio

furti, con una situazione complessiva apparsa decisamente sotto controllo. È un report che racconta di un paese in ordine, in cui anche i più giovani rispettano le regole, quello trasmesso all’Amministrazione Comunale da Vigilanza Noc Security, a cui il Comune di Usmate Velate ha affidato il servizio di vigilanza privata serale e notturno che ha preso il via lunedì 19 luglio e proseguirà fino al termine di agosto.

Vigilanza serale a Usmate: primi interventi in parchi e luoghi di ritrovo

Il primo servizio di pattugliamento del territorio, durato tre ore, si è incentrato sul monitoraggio dei beni comunali e dei giardini pubblici con la presenza itinerante di un’autovettura facilmente riconoscibile con a bordo due guardie giurate radiocollegate fra loro e con la Centrale operativa che ne ha verificato gli spostamenti sul territorio.

Sono state così controllate tutte le strade del Comune – comprese quelle più periferiche o a vocazione residenziale – a cui si è aggiunta una particolare verifica della zona industriale, dell’area limitrofa alla Stazione ferroviaria, per poi concentrarsi su parchi, scuole, cimiteri e sottopassi pedonali.

“Il quadro emerso dalla dettagliata relazione dei Vigilantes è quello di un paese ordinato, nel quale tutti stanno contribuendo a rispettare le regole – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Una descrizione che è in linea col quadro evidenziato durante le pattuglie serali messe in atto dal nostro Comando di Polizia Locale. Ai cittadini continuiamo a chiedere un piccolo sforzo anche in questo periodo estivo, ovvero di conciliare il comprensibile desiderio di relazione col diritto al riposo e al sonno. Ci rincuora il calo di schiamazzi e vandalismi riscontrato in questo inizio estate”.

I controlli

Nel corso dei controlli, la vigilanza privata è intervenuta in un giardino per richiamare all’uscita gli utenti che si trovavano all’interno oltre l’orario consentito, mentre con discrezione l’auto ha seguito a distanza un gruppo di giovanissimi che stava rincasando poco oltre la mezzanotte.

“Il nostro intento va proprio in questa direzione – aggiunge De Sena – Da un lato vogliamo prevenire forme di microcriminalità, dall’altro vogliamo aumentare la percezione di sicurezza dei nostri concittadini”.

L’auto in servizio ha più volte effettuato passaggi all’esterno dei luoghi di ritrovo (anche in prossimità di esercizi commerciali) riscontrando il rispetto della quiete pubblica; inoltre, all’esterno dei parchi ispezionati sono stati lasciati adesivi rinfrangenti riportanti il numero della Centrale Operativa a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare situazioni critiche: il numero da comporre è il 3423402080.