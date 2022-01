A Misinto

Giornata a Misinto con attività mirate a migliorare le tecniche di intervento in caso di incendio boschivo.

Vigili del fuoco di Seregno e Lazzate impegnati nel pomeriggio di ieri, domenica 9 gennaio, in una attività di addestramento a Misinto.

Vigili del fuoco di Seregno e Lazzate in addestramento

In particolare il personale dei pompieri del distaccamento permanente di Seregno e del distaccamento Volontario di Lazzate ha partecipato ad un'attività in località Sant'Andrea, con il personale antincendio boschivo (a.i.b.) del Parco delle Groane.

L'addestramento è servito per perfezionare alcune tecniche di intervento utili da utilizzare in situazioni molto impegnative come gli incendi boschivi. Nel corso della giornata il personale ha potuto migliorare la conoscenza del territorio e definire le strategie di coordinamento da parte dei DOS (Direttori delle operazioni di spegnimento) che operano in questi scenari.