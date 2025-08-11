Villa Agnesi, crollano altre parti di tetto

gioiello da salvare

L'appello di Enrico Bellosio, presidente del Comitato per la rinascita della dimora storica, ai consiglieri regionali

Avanza il degrado

Avanza inesorabile il degrado di Villa Agnesi a Varedo che versa in condizioni di abbandono e degrado ormai da anni. Dopo il grosso squarcio che si è aperto nel tetto due anni fa, nei giorni scorsi ci sono stati ulteriori crolli e anche la parte esterna del muro è stata interessata da cedimenti.

La preoccupazione di Bellosio e dei varedesi

Segnali che aumentano la preoccupazione dei varedesi per la dimora storica dove visse la matematica e benefattrice Maria Gaetana Agnesi.

«Stiamo perdendo la villa - ha avvertito il presidente del Comitato per la Rinascita di Villa Agnesi, Enrico Bellosio, che da anni si batte per il restauro dell’immobile – Chiedo un incontro in Comune, per sapere quando finalmente si inizierà a mettere a punto anche il restauro del corpo centrale della villa. O stiamo solo aspettando che crolli tutto? Stiamo parlando del prestigioso patrimonio artistico e architettonico capace di dare memoria e identità a un luogo e un popolo».

L'appello alle istituzioni

Bellosio ha quindi lanciato un appello ai consiglieri regionali Fabrizio Figini e Gigi Ponti:

«Non intendiamo accettare una situazione del genere, se il Comune non ci ascolterà, ci rivolgeremo alla Provincia, alla Regione, al Ministero dei Beni culturali, al Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano). Qualcuno esisterà in Italia che è capace di distinguere la differenza tra un rudere abbandonato e un simbolo delle nostre radici storiche e culturali che non può andare perduto».

Le cascine ristrutturate

Le cascine annesse alla dimora storica sono state ristrutturate di recente e accolgono 17 appartamenti che il Comune ha intenzione di vendere. Ora il prato, fino a qualche settimana fa giallo e secco, è tornato rigoglioso grazie all'impianto di irrigazione ripristinato. L'auspicio di Bellosio è che la riqualificazione del complesso di Villa Agnesi venga appunto completato con il restauro del corpo centrale.