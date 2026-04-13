Villa Borromeo si tinge di giallo: successo strepitoso per il debutto dei ruggenti anni ’20

Ieri, domenica 12 aprile, L’evento "Delitti e Misteri”, ideato e curato con passione dalla ProArcore, ha trasformato la dimora storica in un set degno di un romanzo di Agatha Christie.

Non era mai successo che le sale di Villa Borromeo di Arcore abbandonassero i sontuosi panni dell’Ottocento per tuffarsi nel dinamismo elettrizzante degli anni ’20. Eppure, il salto temporale è stato un trionfo. Ieri, domenica 12 aprile, L’evento “Delitti e Misteri”, ideato e curato con passione dalla ProArcore, ha trasformato la dimora storica in un set degno di un romanzo di Agatha Christie.



Una “Miss Fisher” ad Arcore

L’ispirazione nasce lontano, dalle atmosfere australiane di Miss Fisher, la detective moderna e indipendente che ha conquistato il pubblico televisivo. L’obiettivo? Portare quella stessa ventata di emancipazione e stile Liberty tra le mura della Villa. L’idea è stata quella di rompere i soliti canoni delle visite guidate tradizionali per offrire un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Tra storia, teatro e motori

Il successo della giornata è stato frutto di una sinergia perfetta tra diverse realtà: Antonella Sala di Natura e Arte ha guidato i visitatori alla scoperta dell’inclinazione Liberty della Villa, curando la parte storica con rigore e fascino. La Compagnia del Labirinto ha dato vita a un “delitto in villa” avvincente, con scenette animate che hanno sfidato l’intuito del pubblici e un tocco di autenticità è arrivato grazie al motociclista Salvoldelli, che ha contribuito a ricreare l’estetica dell’epoca.

Un riscontro senza precedenti

Le adesioni hanno superato ogni aspettativa, segno che il pubblico ha fame di novità e di modi alternativi per fruire del patrimonio culturale. Molti i commenti entusiasti arrivati nelle ore successive: il contest a tema anni ’20 e il richiamo alla Bella Époque hanno colpito nel segno, portando una ventata di freschezza in un luogo solitamente legato a schemi più classici.

“Volevamo trasmettere un messaggio nuovo rispetto ai soliti canoni ottocenteschi – spiega l’ideatrice dell’evento Monica Viganò – Vedere così tanta partecipazione e ricevere continui messaggi di apprezzamento ci conferma che la strada della sperimentazione è quella giusta”.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Arcore ha dimostrato che la cultura può essere intrattenimento intelligente, capace di far rivivere la storia con il brivido dell’indagine e il fascino intramontabile del giallo.