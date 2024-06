Villa Monguzzi: boom di iscrizioni all'associazione e all'università

Un altro anno di crescita per l’associazione ricreativo culturale "Villa Monguzzi" e per l’Università del Tempo Libero “Pietro Verri" di Biassono, che hanno registrato un boom di iscrizioni.

Boom di iscrizioni

L’associazione "Villa Monguzzi", senza scopo di lucro, è nata nel 2011 grazie all’iniziativa e all’impegno di volontari e si pone come obiettivo l’aggregazione di persone di diversa età e sesso attraverso iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale. "Grazie all’allungamento dell’aspettativa di vita riteniamo sia e sarà sempre più importante mantenere vivo l’interesse delle persone che si trovano ad avere più tempo libero da impiegare e valorizzare attraverso attività aggregative - spiega il presidente Attilio Menoncin - Per raggiungere questi obiettivi, la nostra associazione organizza attività ricreative quali: Tombola, Burraco, Scala 40 e altri giochi di società; sono inoltre proposti corsi di Ginnastica, Pilates, Yoga, Tai Chi, Ballo, soggiorni climatici e quant’altro per la salute del corpo e della mente, nonché lezioni di interesse culturale attraverso l’Università del Tempo Libero “Pietro Verri” che si avvale di docenti professionali e preparati, con un programma

ampio e diversificato".

Si è chiuso l'anno accademico

"Anche per quest’anno le attività culturali della nostra Università sono terminate - prosegue il presidente - Abbiamo concluso l’anno accademico 2o23/2024 con un concerto di musiche operistiche che ha incontrato il pieno favore del numeroso pubblico presente, con l’esecuzione di arie di Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart da parte di due bravissimi cantanti e di una pianista molto apprezzata.

Continuano invece tutte le attività ricreative per gli iscritti, consistenti nei tornei di burraco serali e pomeridiani, nelle tombole, nel gioco delle carte. L’anno di attività ricreative inizia a settembre, dopo la chiusura estiva, per terminare a fine luglio, mentre le attività dell’Università del Tempo Libero iniziano a ottobre e terminano ad aprile".

L'anno più brillante

"Quest’ultimo anno è stato fino a questo momento il più brillante dal punto di vista delle iscrizioni che hanno sfiorato le 500 persone iscritte all’associazione e 140 iscritte all’Università, ma il fatto più sorprendente è che all’incirca la metà degli iscritti ai nostri corsi vengono da fuori Biassono e non solo dai paesi limitrofi come Macherio, Sovico e Vedano , ma anche da Muggiò, Carate, Albiate, Monza, Besana e Villasanta, il che significa un notevole allargamento del bacino di utenza dei nostri studenti e un grande successo di tutte le iniziative, al di fuori della cerchia del nostro Comune, grazie al passaparola - sottolinea Menoncin - Oltre ai 23 corsi, fra cui Arte, Storia, Filosofia, Sicurezza domestica, abbiamo proposto corsi di Fotografia, Informatica, Storia e Critica del Cinema, Botanica e giardini, Giurisprudenza, Decluttering, e una serie di incontri con il Medico, il Fisioterapista, il Dietologo dedicati specificamente alla salute e alla cura del corpo".

Oltre seimila ora di cultura

La presenza “media” a ogni lezione è stata di 28 persone che, moltiplicate per le ore di tutti i corsi, danno un totale di ben 6300 ore di cultura erogate. "La nostra associazione ha inoltre organizzato incontri e conferenze, durante l’anno, aperte a tutti i cittadini sui temi della violenza di genere, dell’informazione giornalistica, della poesia, della presentazione di libri con gli autori, che hanno visto un notevole afflusso di pubblico. Sono, inoltre presenti attività fisiche con insegnanti specializzati come TaiChi, Pilates, Ginnastica, Yoga e Ballo".

"Siamo molto fieri del nostro successo perché l’associazione Villa Monguzzi ha saputo coniugare e far convivere l’esigenza di chi ha bisogno di socialità e semplice divertimento con quella di chi, lasciato il lavoro, ha avvertito il bisogno di tornare a curare la propria cultura e le proprie curiosità. Le nuove iscrizioni e i tesseramenti riprenderanno a settembre con la presentazione del

programma per l’anno 2024/2025" conclude il presidente.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 25 giugno 2024.