Villa Raverio tempio dei mattoncini per due giorni

Un fine settimana di creatività e divertimento all’oratorio di Villa Raverio, frazione di Besana, grazie alla «Giornata dei Mattoncini», evento che ha coinvolto appassionati di tutte le età organizzato dai negozi della frazione (Alice's Bakery, Farmacia Tacconi, Raveè de Villa, Ortofrutta Lino e Foto Ottica Bonfanti), in collaborazione con la Comunità pastorale Santa Caterina e il patrocinio del Comune.

Dallo Stadio di Monza alle armi che sparano mattoncini

Sabato pomeriggio le porte del salone del centro parrocchiale di via Mandioni si sono aperte. All’interno le postazioni con le costruzioni da applausi degli espositori (curate anche di notte da alcuni degli organizzatori). Domenica, dopo il pranzo insieme, altro pomeriggio per ammirare e giocare con i mattoncini. Tra le postazioni più spettacolari quelle di Tommaso e Moreno Perego con l'esposizione di Lego City e Technic, incluso il Dumper; di Simone Villa che ha progettato e riprodotto lo stadio di Monza; di Francesco Rovagnati, con le sue armi giocattolo che sparano mattoncini; di Francesco Molinari con la sua Ford Mustang; di Luca Busnelli e la sua Città Lego City con il Mercedes Benz 4x4 Trial Truck; di Diego Casini e la sua città Lego delimitata da treni in corsa, un affascinante progetto urbanistico; di Alberto Longoni con la ricerca degli intrusi.

Appuntamento all'anno prossimo

Numeroso il pubblico; molti anche i ragazzi che hanno trovato divertimento e ispirazione nella zona dedicata al gioco e all'invenzione. Ora si attende il verdetto della giuria per premiare il vincitore della prima edizione della «Giornata dei Mattoncini».