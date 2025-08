Villa sequestrata alla mala, la riqualificazione parte dal giardino

Lavori in corso

Sistemata l'area esterna dell'abitazione di via Modigliani acquisita al patrimonio del Comune

La riqualificazione della villa confiscata a Villasanta alla criminalità organizzata parte dal giardino. Nei giorni scorsi, come anticipato nell'ultima seduta di Consiglio, il Comune ha eseguito un intervento di manutenzione straordinaria del verde nell'area esterna dell'abitazione di via Modigliani acquisita al patrimonio comunale.

Villa sequestrata alla mala

L'area, sottratta a soggetti legati alla criminalità organizzata, è rimasta semi abbandonata per anni, nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo scorso dicembre, l'immobile e le sue pertinenze sono ufficialmente passate sotto la proprietà del Comune di Villasanta che ha quindi disposto i lavori di manutenzione straordinaria del verde che versava in uno stato selvaggio.

La riqualificazione parte dal giardino

In particolare gli operatori specializzati si sono occupati dello sfalcio del verde, del taglio di rovi e arbusti e della potatura degli alberi ad alto fusto presenti nel giardino. L'intervento, eseguito dalla Cooperativa Azalea che ha in carico la manutenzione del verde pubblico, ha riportato l'area in uno stato di decoro e pulizia, come richiesto anche da alcuni residenti della zona. Trattandosi di un immobile al momento inutilizzato, entro la fine del mese sono previste trappole per topi anche all'interno del giardino, oltre a quelle già regolarmente posizionate sulla strada, nelle adiacenze.

Futuro ancora da pensare

L'immobile, confiscato nel 2016 e da dicembre 2024 assegnato al Comune, non ha ancora un futuro definito. L'Amministrazione comunale, insieme agli uffici, sta valutando possibili destinazioni d'uso, compatibili con la normativa che disciplina la confisca di beni alla criminalità organizzata e la loro riassegnazione.