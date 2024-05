Villa Sottocasa: Berlusconi paga anche il restauro della facciata nobile

Anche la facciata principale restaurata, secondo le volontà di Silvio Berlusconi.

Confermata dagli eredi la volontà di Silvio Berlusconi

E’ arrivata la scorsa settimana la comunicazione attesa da qualche tempo. Gli eredi dell’ex presidente del Consiglio, scomparso nel giugno dello scorso anno, restaureranno a loro spese i muri dell’ala principale di Villa Sottocasa, a Vimercate, di proprietà del Comune, che si affaccia verso la corte d’onore.

Altri 360mila euro

Una spesa di poco meno di 360mila euro che vanno ad aggiungersi ai quasi 700mila già sborsati da Berlusconi, pochi mesi prima della morte, per rimettere a nuovo la facciata posteriore (verso il parco) e quella laterale. Lavori già completati. Per un regalo complessivo alla città che ammonta a più di un milione di euro.

Sponsorizzazione a costo zero per il Comune

Perché di regalo si tratta visto che la formula scelta per entrambe le operazioni è quella della sponsorizzazione, quindi senza nulla in cambio. Anche se un vantaggio indiretto c’è, naturalmente, anche per la società che fa capo alla famiglia Berlusconi che, come noto, è proprietaria dell’ala Nord della villa di delizia. E che quindi dalla riqualificazione delle facciate della parte nobile comunale ottiene comunque un ritorno di immagine. In sostanza la Villa diventa più bella nel suo complesso, anche se poi bisognerà decidere cosa fare degli interni della parte nobile.

Ottenuto il via libera dalla famiglia Berlusconi, ora il Comune, come già fatto per la prima operazione, deve emettere un bando. Perché in teoria chiunque potrebbe rilanciare offrendo più della cifra (circa 360mila euro) messa a disposizione dagli eredi dell’ex presidente del Consiglio. Un’ipotesi in realtà molto improbabile.

Lavori completati entro l'autunno

"Contiamo di completare l’iter per il bando in poche settimane - ha commentato soddisfatta la vicesindaco Mariasole Mascia - Poi si potrà procedere con l’assegnazione definitiva della sponsorizzazione e con i lavori che potrebbero concludersi in due o tre mesi. Le impalcature infatti sono già montate, poiché la facciata principale era già stata interessata dai saggi sugli intonaci che erano stati richiesti a suo tempo dalla Soprintendenza prima di procedere con il restauro delle altre due facciate già completate".

In sostanza, quindi, entro il prossimo autunno la riqualificazione dovrebbe essere completata, a costo zero per il Comune.