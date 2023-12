Villa Sottocasa si svela, ecco le nuove facciate

Da sotto le impalcature è spuntato un gioiello. Ha lasciato molti degli addetti ai lavori a bocca aperta il risultato della riqualificazione delle facciate dell’ala nobile di Villa Sottocasa a Vimercate, di proprietà del Comune.

Nei giorni scorsi la ditta incaricata delle opere di restauro ha smontato i ponteggi sulla facciata che si affaccia verso il parco, su quella laterale, fronte nord, e sull’androne che collega la corte principale con l’ala privata.

Un’operazione da poco più di 600mila euro finanziata, come noto, per la quasi totalità da Silvio Berlusconi. Dopo aver acquisito quote di maggioranza della società proprietaria dell’ala privata, l’ex cavaliere aveva deciso, pochi mesi prima della scomparsa, di sponsorizzare la riqualificazione delle facciate dell’ala nobile comunale, ridotte in pessime condizioni da anni (il Comune non aveva la forza economica per farlo). In cambio aveva ottenuto la possibilità d ricavare alcune autorimesse a servizio dell’ala privata. Accordo che l’Amministrazione comunale aveva strappato anche grazie ad un vertice che si era tenuto a Villa San Martino, nel 2022, a cui avevano preso parte il sindaco Francesco Cereda e la sua vice Mariasole Mascia.

«Siamo molto soddisfatti del bellissimo risultato di restauro delle facciate - ha commentato la vicesindaco - Un sogno che si realizza. In questo momento il mio primo pensiero va ad Angelo Marchesi (ex dirigente del Settore cultura di Palazzo Trotti, per qualche mese anche assessore, scomparso nell’agosto dello scorso anno). Si era adoperato molto perché anche l’ala nobile della villa avesse la dignità che merita. Sarebbe stato bello se oggi ci fosse stato qui anche lui».

Ora restano da fare i lavori sulla facciata che si affac cia sulla corte nobile

Ora resta da mettere mano anche alla facciata che si affaccia verso la corte nobile, sul fronte di via Vittorio Emanuele. Le impalcature sono già montate da tempo. Silvio Berlusconi aveva promesso di dare corso anche al suo restauro. Una parola che la famiglia sembra intenzionata a mantenere.

Nel frattempo proseguono anche i lavori di riqualificazione e sistemazione della parte di parco della villa, anch’esso di proprietà comunale ma fino ad oggi non accessibile al pubblico. Lavori per 2 milioni di euro, finanziati con il Pnrr.