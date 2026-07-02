Villa Summer Fest: tre giorni di musica e divertimento per i giovani

Il Comune di Villasanta, attraverso il Tavolo delle Politiche Giovanili, presenta Villa Summer Fest, tre giornate di eventi gratuiti dedicate ai giovani e alla cittadinanza, in programma dal 10 al 12 luglio nell’Area Feste di via Sauro.

La manifestazione

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e partecipazione, offrendo attività pensate per valorizzare creatività, benessere e aggregazione in particolare nelle nuove generazioni. Il festival animerà la città con un ricco calendario di appuntamenti che unirà musica dal vivo, attività fisica, performance artistiche, street food e laboratori (uno dedicato alla meditazione!).

Per tutta la durata del Villa Summer Fest saranno presenti food truck, spazi ricreativi e attività ad accesso libero, tra cui ping-pong, calcio balilla, area lettura e giochi in scatola.

L’Area Feste

Anche la scelta dell’Area Feste come location per il Villa Summer Fest va incontro alle proposte emerse dal Tavolo delle Politiche Giovanili. Nelle prime settimane di attività, il gruppo ha messo a fuoco questo luogo cittadino collocato tra il centro storico e il Parco di Monza come quello più adatto ad ospitare eventi e progetti giovanili. Una dinamica che, ritiene l’Amministrazione Comunale, può diventare elemento strategico di valorizzazione dell’Area Feste, con ricadute positive per tutta la comunità.

Il commento

“Questo festival rappresenta un primo passo di un percorso più ampio. Credo che il valore principale sia il lavoro di confronto, progettazione e partecipazione che il Tavolo delle Politiche Giovanili ha saputo costruire in questi mesi – ha detto Lara Galimberti, Assessora alle Politiche Giovanili – Ragazze e ragazzi diversi tra loro, ciascuno con le proprie sensibilità e disponibilità di tempo, hanno scelto di mettersi in gioco con impegno e responsabilità, e questo è per me motivo di grande orgoglio. Al termine del festival faremo insieme un primo bilancio, per consolidare ciò che avrà funzionato e apportare eventuali miglioramenti. Ci auguriamo che questa sia la prima di molte iniziative e che possa rappresentare un’occasione per far conoscere il Tavolo delle Politiche Giovanili a nuove ragazze e nuovi ragazzi, invitandoli a prenderne parte. Spero che tante cittadine e tanti cittadini scelgano di partecipare per conoscere questo progetto e condividere il lavoro

delle ragazze e dei ragazzi che lo hanno reso possibile. Vi aspettiamo”!

Il programma del Villa Summer Fest

Il programma si articolerà su tre giornate, ciascuna con proposte diverse e complementari.

Giovedì 10 luglio si aprirà con attività ludiche e ricreative dal pomeriggio. In serata spazio alla musica e al ritmo con il Drum Circle, performance dal vivo di tamburi, seguito dal live show “Canta Indie Canta Male”.

Venerdì 11 luglio il festival proporrà attività dedicate al benessere e alla creatività, tra cui un laboratorio di mindfulness, uno swap party per promuovere il riuso consapevole e la sostenibilità, il cabaret Comedyficio e, in chiusura, il DJ set di Boops.

Sabato 12 luglio sarà la giornata conclusiva, con appuntamenti che spazieranno dal laboratorio teatrale “La valigia dell’attore” fino al gran finale con Villa Sound Contest, live show e competizione tra artisti emergenti del territorio.

L’ingresso a tutte le attività è gratuito, con iscrizione ai laboratori tramite il link https://linktr.ee/villasummerfest