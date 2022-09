Villa Tittoni e il parco blindati. "Ci sono i Maneskin"

A Desio per due giorni blindati Villa Tittoni e il parco: "Ci sono i Maneskin". Il famoso gruppo rock che sta spopolando e si è affermato a livello mondiale ha utilizzato la dimora settecentesca desiana e il suo parco per girare un video musicale.

Queste le indiscrezioni senza conferma ufficiale che stanno circolando da ieri mattina, mercoledì 28 settembre. Off limits l’intera area. Chiusi gli accessi al parco e addirittura sono stati sistemati dei teli per evitare che qualcuno potesse curiosare. Sorveglianza ai cancelli: qualche ragazzina è stata prontamente allontanata dagli agenti della Polizia Locale non appena si è avvicinata per cercare di vedere i propri artisti preferiti in azione.

Nessuna informazione è trapelata

All’interno il famoso gruppo che ha scelto la storica location della città per girare un video musicale. Nessuna informazione, comunque, è trapelata. Bocche cucite in Comune dove la risposta è stata: "Non sappiamo niente". All’interno del parco, da lontano, si intravedeva solo il tir con tutte le attrezzature per allestire il set, che avrebbe varcato i cancelli di Villa Tittoni mercoledì mattina presto. "Ci sono i Maneskin" è stato il commento diffuso in città. In tanti si sono chiesti se fossero proprio loro, anche se la risposta della guardia all’ingresso è stata: "Devono girare una pubblicità" senza specificare chi.

Insieme alla curiosità da segnalare anche le lamentele di qualcuno che ha trovato i cancelli chiusi senza avere spiegazioni.

