Anche quest’anno il Comune di Desio aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro il tumore del polmone ‘Illumina novembre” di Alcase Italia, prima organizzazione italiana impegnata da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale in progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati. E lo fa illuminando Villa Tittoni di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare.

Villa Tittoni illuminata di bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Nella giornata di sabato 18 novembre anche il Comune sensibilizza sul tema. Un tema di primaria importanza visto che le stime AIRTUM (Associazione italiana registri tumori) parlano di 43.900 nuove diagnosi di tumore del polmone nel 2022 (29.300 negli uomini e 14.600 nelle donne).

Rappresentano il 15 per cento di tutte le diagnosi di tumore negli uomini e il 6 per cento nelle donne.

In base ai dati oggi disponibili, si può dire che nel corso della vita un uomo su 10 e una donna su 35 possono sviluppare un tumore del polmone, mentre un uomo su 11 e una donna su 45 rischiano di morire a causa della malattia. Il tumore del polmone è una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati, Italia compresa. In particolare, nel nostro Paese questa neoplasia è la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne, con circa 34.000 morti in un anno (www.airc.it)

"Abbiamo tutti il dovere di supportare, condividere e rilanciare iniziative come questa"

“La città di Desio vuole contribuire all’attività di sensibilizzazione promossa da Alcase. Aderisce anche alla campagna 2023, veicolando informazioni attraverso i canali istituzionali in merito all’attività portata avanti da questa Associazione e richiamando l’attenzione dei cittadini sull’importante tematica - dichiara l'assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari - Come Amministratori abbiamo tutti il dovere di supportare, condividere e rilanciare iniziative come questa, affinché si parli di questa grave patologia, dell’importanza della prevenzione, di una diagnosi precoce e dei grandi progressi della medicina oncologica in ambito polmonare”.

L'associazione attiva dal 1998

Nasce nell'ottobre del 1998 ed è organizzazione non lucrativa di utilità sociale, affiliata all’ALCASE statunitense. Da allora, ALCASE informa sul cancro del polmone, sulla diagnosi, sul percorso terapeutico, sui nuovi farmaci. Promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione e prevenzione, offre solidarietà e supporto (anche telefonico) ai malati e ai loro caregiver. Aggiorna sui progressi della medicina oncologica e sulle ultime novità scientifiche riguardanti la malattia. Ulteriori info su www.alcase.eu.