Villa Tittoni si colora di lilla per la Giornata sui disturbi alimentari

Anche Desio celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, ricorrenza che cade ogni anno il 15 marzo e che ricorda l'importanza di riflettere e infondere consapevolezza, soprattutto nei giovani, nei confronti delle problematiche legate ai disturbi alimentari.

In occasione della giornata del 15 marzo, che prevede ad esempio anche interessanti appuntamenti a Meda, Villa Tittoni a Desio si colorerà di lilla: un gesto simbolico che invita a riflettere su un disagio sempre più presente tra giovani e giovanissimi, che coinvolge, loro malgrado, anche le rispettive famiglie.

“Il nostro obiettivo è tenere viva l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare, che in questi anni è sempre più in crescendo – spiegano il Sindaco Simone Gargiulo e l’Assessore alla Comunicazione Andrea Civiero - compito delle Istituzioni è sensibilizzare i cittadini e non solo su un tema così delicato e sul disagio giovanile. Per questo cerchiamo di essere al fianco di genitori, familiari e Associazioni che costantemente si trovano a fronteggiare queste situazioni”.