Desio si illumina di viola per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della fibromialgia. In occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa patologia, che genera sconforto e isolamento in coloro che ne soffrono, l'Amministrazione comunale sceglie un'iniziativa significativa per fare sentire la propria vicinanza a coloro che ne sono colpiti.

Villa Tittoni si illumina di viola per la Giornata Mondiale della Fibromialgia

Venerdì 12 maggio Villa Tittoni si illuminerà di viola per sensibilizzare la cittadinanza e sottolineare la necessità di far luce su questa malattia e su tutto quello che vi ruota intorno

"Con questa piccola, ma significativa, iniziativa vogliamo far sentire la vicinanza dell’Amministrazione Comunale a chi è affetto da questa sintomatologia debilitante, difficile da individuare e anche da fronteggiare – dichiarano il Sindaco Simone Gargiulo, gli Assessori alla Comunicazione Andrea Civiero e Politiche Familiari Fabio Sclapari - è l’occasione per richiamare l’attenzione su una sindrome che colpisce sia fisicamente che psicologicamente, perché incide sulla vita relazionale e lavorativa di chi ne soffre. Un ringraziamento all’Associazione CFUI, perché con il suo lavoro coinvolge, oltre ai pazienti e i loro familiari, i medici e le istituzioni”.

Dati e incidenza

La sindrome fibromialgica è una malattia reumatica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inclusa nella decima revisione dello International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10, codice M79-7), entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Le donne hanno una maggiore probabilità di svilupparla rispetto agli uomini, con un rapporto d’incidenza pari a circa 9:1 (F:M). La malattia colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani e la fascia di età più colpita va dai 25 ai 55 anni (Fonte: CFU – Italia).

C'è una associazione che se ne occupa

L’associazione di volontariato Comitato Fibromialgici Uniti – Italia, in forma breve CFU – Italia odv, rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da Sindrome Fibromialgica, EHS (Elettrosensibilitá), MCS (Sensibilità Chimica Multipla), CFS/ME (Sindrome da Fatica Cronica / Encefalomielite Mialgica).