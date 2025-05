Anche quest’anno il Comitato di Desio della CRI, la Città di Desio e Villa Tittoni saranno protagonisti della celebrazione della Giornata Mondiale dedicata alla Croce Rossa, per onorare lo straordinario impegno dei volontari dell’organizzazione umanitaria. Un gesto simbolico per ringraziare tutte le persone che, con dedizione e spirito di servizio, operano quotidianamente per portare aiuto, soccorso e solidarietà nelle emergenze, nei conflitti e accanto alle fragilità della nostra comunità e del mondo intero.

Villa Tittoni si tinge di rosso

Nella giornata di giovedì 8 maggio - in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno - il drappo della Croce Rossa Italiana sventolerà in piazza Giovanni Paolo II, all’ingresso del Municipio, e Villa Tittoni si colorerà di rosso per esprimere il riconoscimento all’attività della CRI e per confermare l’importanza, nonché il supporto, che l’Associazione stessa assume nei confronti delle istituzioni statali.

I servizi della Croce Rossa a Desio

Trasporti

Attività di soccorso sanitario Emergenza-Urgenza

Trasferimenti da ospedale a domicilio e viceversa

Trasporto diversamente abili Trasporti lunga percorrenza

Trasporti in collaborazione con i servizi sociali del Comune Trasporti con Centro Mobile di Rianimazione

Trasporti in Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Desio<

Corsi e Formazione

Corsi di primo soccorso e protezione civile Corsi alle Aziende ex D.lgs. 81/08 (Pronto Soccorso Aziendale)

Corsi di Rianimazione Cardiopolmonare (BLS) e pediatrica (PBLS)

Corsi di Manovre Salvavita Pediatriche (MSP)

Corsi per operatori di defibrillazione automatica (PAD)

Assistenza Sanitaria

A manifestazioni e a grandi eventi.

Assistenza Sanitaria BLSD – CMR – Squadra Estricazione presso Autodromo di Monza

Supporto alla comunità

Supporto alla popolazione indigente ai margini della società

Collette alimentari presso centri commerciali e distribuzione di quanto raccolto alle fasce maggiormente deboli della popolazione

Distribuzione viveri Agea

Supporto morale e materiale a senza fissa dimora con l’Unità di Strada

Mensa migranti presso il Centro Polifunzionale di Croce Rossa sito in Bresso

Mensa solidale per la cittadinanza in collaborazione con altre realtà cittadine

Servizio Docce per i senza tetto a Seregno

Attività Organizzate per i + Giovani

Educazione alla salute e ad uno stile di vita sano e responsabile;

Campagne di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili;

Educazione alla sicurezza stradale e campagne di sensibilizzazione sull’abuso di alcool e stupefacenti;

Animazione per bambini e trucca-bimbi in occasione di manifestazioni pubbliche e Feste di Compleanno;

Servizio Babbo Natale a domicilio.

Eventi a favore di Croce Rossa

Realizzazione e organizzazione di attività raccolta fondi;

Eventi di promozione del Volontariato e delle attività di Croce Rossa