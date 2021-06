Villa Tittoni: si va in scena, nasce un nuovo spazio per le arti

In Villa Tittoni a Desio nasce uno spazio per le arti. Le associazioni culturali desiane possono farsi avanti e presentare un'idea per un evento da realizzare nel nuovo spazio polifunzionale del Comune. L’Amministrazione, oltre a finanziare il progetto in base alle disponibilità del bilancio 2021, prenderà in carico i costi per i diritti Siae e per la stampa di materiale promozionale, oltre a mettere a disposizione gli spazi pubblici necessari (e compatibili) alla realizzazione dell’iniziativa e la fornitura di energia elettrica.

Villa Tittoni, "Un nuovo spazio fruibile da tutti"

“La nostra Città si prepara ad ospitare un nuovo spazio polifunzionale che sarà fruibile da tutta la cittadinanza e non solo – spiega l’assessore alla Cultura Cristina Redi - Dopo l’intervento di riqualificazione dell’ala ovest di Villa Tittoni, l’Amministrazione comunale intende ora dare risalto alla poliedricità e versatilità di questa porzione di area, valorizzandone le funzionalità attraverso l’elaborazione di un programma di attività culturali eterogeneo di teatro, di cinema, di danza e di arti performative

Per questo è stato pubblicato un avviso di chiamata rivolto alle associazioni culturali desiane, "affinché possano presentare proposte progettuali che mirino a potenziare le risorse di questo nuovo spazio nei modi più disparati e creativi, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie”.

L'avviso rivolto alle associazioni

E’ appena stato pubblicato l’avviso per una “Raccolta di Idee” con l’intento di avvalersi della collaborazione delle associazioni del territorio iscritte all’albo delle associazioni culturali, per valutare proposte progettuali che mirino a valorizzare lo spazio polifunzionale di Villa Tittoni. Lo strumento scelto è quello di una co-progettazione che consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria.

Possono partecipare i soggetti operanti nell’ambito dell’associazionismo culturale desiano, iscritti all’Albo comunale per l’anno 2021. Le idee possono essere presentate entro le ore 12.30 del giorno 11 luglio 2021. La proposta , redatta utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Desio (www.comune.desio.mb.it), dovrà pervenire, in busta chiusa non trasparente, al servizio Protocollo di Piazza Giovanni Paolo II.

Gli eventi da proporre

A titolo esemplificativo si possono presentare idee per laboratori, incontri, seminari e tavole rotonde, animazioni, esecuzioni musicali, concerti vocali e strumentali, spettacoli teatrali e d’intrattenimento, danza, performance, attività circensi, burattini e marionette, proiezioni di materiale video e cinematografico, mostre ed esposizioni. Contestualmente alla presentazione delle proposte dovrà essere segnalato un budget di massima e le esigenze tecniche.

