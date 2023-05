Due iniziative per celebrare un'istituzione internazionale che anche a Desio ha un suo Comitato con la presenza di circa 140 volontari. Oggi Villa Tittoni e il Comune di Desio ricordano la ricorrenza della Giornata mondiale dedicata alla Croce Rossa.

Villa Tittoni si veste di rosso per la Giornata Internazionale della Croce Rossa

Oggi la bandiera della Croce Rossa Italiana è esposta in piazza Giovanni Paolo II, all’ingresso del Municipio.

“Senso di comunità e di solidarietà, sono i principali valori che la Croce Rossa ci invita a vivere quotidianamente - dichiara il Sindaco Simone Gargiulo - L’esposizione della bandiera è un gesto simbolico, ma un segno di un sincero attaccamento, vicinanza e gratitudine verso la Croce Rossa Italiana e i suoi Volontari (come lo sono stato anche io), sempre partecipi alle necessità della nostra comunità. E’ anche un omaggio a tutti coloro che, pur nelle difficoltà, si adoperano per salvare vite e proteggere la dignità dell’individuo. Mi auguro che l’8 maggio rappresenti una comunione di intenti, che va oltre la singola appartenenza associativa e che racchiude tutti sotto questo emblema di umanità”. Villa Tittoni si veste di rosso per la Giornata Internazionale della Croce Rossa

Sempre nella giornata odierna Villa Tittoni si tingerà di rosso, proprio per omaggiare il fondatore Henry Dunant. L’obiettivo è riconoscere l'importante sforzo dei volontari, sempre in prima linea nel campo dei soccorsi, ma anche nella lotta alla pandemia, nella guerra in Ucraina, senza dimenticare la funzione primaria dell'associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell'educazione, dell'intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socioassistenziali presenti sui vari territori nnazionali.

Il comitato locale

Anche Desio ha un suo Comitato di eccellenza con sede in via Milano 304.

Per info : Croce Rossa Italiana Comitato di Desio

Tel. 0362.622.388

Mail: desio@cri.it

PEC: cl.desio@cert.cri.it

Informazioni per diventare Volontario Croce Rossa Italiana: https://gaia.cri.it/