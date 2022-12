La pandemia non ha spento la voglia di fare del bene e di mettersi al servizio dei più bisognosi. Lo sanno bene i volontari della Caritas della comunità pastorale «Madonna dell’Aiuto» di Villasanta, poco più di una ventina, che ogni settimana si dedicano alle persone fragili e bisognose di aiuto.

Villasanta accanto ai bisognosi

Il servizio di centro di ascolto è stato riattivato lo scorso mese di giugno, mentre nelle ultime settimane è ripartito anche il servizio di guardaroba solidale a favore dei meno abienti al centro parrocchiale «Don Gervasoni» di via Monte Grappa.

«Riaprire il centro di ascolto è stato molto importante perchè attraverso questo servizio, che svolgiamo in presenza grazie ad una dozzina di volontari, riusciamo ad intercettare i bisogni delle persone che si accostano alla Caritas - ha spiegato Massimo Cambiaghi referente della Caritas villasantese - Sono circa una trentina le famiglie che seguiamo, metà di loro italiane. La carenza più grande è quella del lavoro. Vediamo quello che possiamo fare pur con i nostri mezzi limitati. Però, oltre ad una parola di conforto e all’aiuto economico che viene elargito ai meno abbienti grazie alla “San Vincenzo” (soprattutto per il pagamento delle utenze), ci siamo accorti che tante persone avevano bisogno anche di vestiti».

Il guardaroba solidale

Proprio partendo da questa esigenza a partire dallo scorso 29 novembre, in un locale del centro parrocchiale, ha riaperto i battenti il guardaroba solidale.

«Per poter mantenere efficiente il servizio occorre la collaborazione non solo dei volontari ma anche di chi possa donare qualcosa da desinare a chi è in difficoltà economica - ha spiegato Cambiaghi - Al centro raccogliamo vestiti della stagione in corso per bambini, ragazzi e adulti, scarpe e biancheria per la casa. Tutto ciò che viene consegnato deve essere pulito e in buono stato, nel rispetto delle norme igieniche e nel rispetto della dignità di chi deve riceverli».

Per informazioni è possibile contattare i volontari telefonando, per entrambi i servizi, al martedì dalle 17 alle 18.30 al numero 3346264938.

Tutti in marcia per l’associazione «San Vincenzo»

Una corsa che fa bene alla salute e, soprattutto, alla solidarietà. E’ prevista per sabato la 16esima edizione dell’allenamento di Natale, tradizionale appuntamento organizzato da «Affari&Sport» e dal Gruppo Podistico Villasantese con il patrocinio del Comune. Appuntamento per sabato alle ore 15.00 dove sono attese circa 1200 persone che condividono le emozioni dello sport e desiderano festeggiare ‘in corsa’ il Natale. «E’ una tradizione che si rinnova, che viene dal territorio e si afferma sempre più grazie alla sinergia delle istituzioni e di tanti partner, alcuni anche nuovi - ha sottolienato il sindaco di Villasanta Luca Ornago - Al nostro tavolo ci sarà sempre spazio per accogliere nuove idee, nuovi ospiti e nuovi sodalizi. Buon allenamento a tutti».

L'edizione dello scorso anno

Lo scorso anno la carica dei 1000 aveva trasformato il Parco di Monza in un’onda bianca, per via della t-shirt ufficiale che era bianca, che con l’allegria di una brigata di amici condita dalle emozioni di una corsa insieme nella magica atmosfera del Natale ha aggiunto un nuovo tassello alla tradizione dell’Allenamento di Natale.

«Sono sempre molto emozionato quando si avvicina l’Allenamento di Natale, per me è un momento di grande soddisfazione professionale, dove raccolgo la fiducia dei partner e di tutti i runner amici che partecipano, ma anche di spensieratezza ed allegria - ha dichiarato Michele Cecotti, titolare di Affari&Sport - Con noi al via i ragazzi di Special Olympics, un sodalizio nato qualche evento fa e ormai entrato di diritto nella tradizione degli eventi Affari&Sport». L’evento rinnova anche la missione solidale: parte dell’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficenza in favore della «San Vincenzo» che opera sul territorio di Villasanta supportando le famiglie in difficoltà. A Monza e in Brianza, dov’è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende 260 volontari che assistono oltre 1.310 famiglie e circa 4.300 persone, un’iniziativa di enorme importanza in una fase storica che non aiuta i più deboli.

«Vi ringrazio non solo per l’aiuto costante, ma anche per il modo in cui lo fate, attraverso di voi arriva sempre un abbraccio fraterno che per noi rappresenta uno sprone ad andare avanti», ha dichiarato Pinuccio Fumagalli