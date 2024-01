Villasanta, al via la riqualificazione dell'area verde di piazza Martiri

Partirà nei prossimi giorni il programma di riqualificazione dell’area verde di Piazza Martiri della Libertà a Villasanta: taglio delle piante morte, nuove piantumazioni, rifacimento del manto erboso e nuovo impianto di irrigazione per 12mila euro.

L’intervento di restyling dell’area di Piazza Martiri della Libertà, rettangolo verde su cui si affaccia il Municipio e nel quale è collocato il Monumento ai Caduti, è inserito nel piano di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune. Le piante dell’aiuola di piazza Martiri della Libertà presentano segni di essicamento più o meno evidenti come il distacco della corteccia dal tronco e la presenza di rami secchi sulle cime; alcune piante sono già morte e un paio sono in forte sofferenza vegetativa.

La relazione dell'agronomo

Il contesto urbano molto frequentato implica un rischio elevato, in caso di cedimenti di rami o del tronco. A delineare questo quadro è stato l’agronomo che per conto del Comune svolge un’analisi costante sullo stato di salute del patrimonio arboreo. La sua indicazione è stata quella della rimuovere tutte le piante mentre l’Amministrazione comunale ne ha disposto la sostituzione con nuovi esemplari.

La proposta che è stata concordata con l’ufficio tecnico, anche su consiglio del Tavolo Permanente per l’Ambiente e l’Ecologia è quella mettere a dimora specie più resistenti al calore e che nello stesso tempo possano favorire la biodiversità.

Il progetto

Il progetto prevede sul lato di via Garibaldi tre Ligustri sempreverdi per dare continuità a quelli presenti sul lato della posta e quelli presenti sulla via verso est.

"All’interno dell’aiuola invece, dopo avere preparato adeguatamente il terreno, saranno messe a dimora 12 piante di Lagestroemia a pronto effetto - ha dichiarato Gabriella Garatti, vicesindaco e assessore all’Ambiente - Questa pianta non è autoctona ma ha il vantaggio di sopportare bene il caldo e i cambiamenti climatici cui stiamo assistendo anche in Brianza. E sono proprio questi i fattori che hanno portato ad essicamento e morte di numerose piante in tutta la Brianza e nell’area verde di cui parliamo. In particolare le temperature alte e persistenti e la siccità dell’estate 2022”.

Le caratteristiche della Lagestroemia

Tra le altre caratteristiche, la Lagestroemia ha una crescita lenta e presenta una lunga e bella fioritura in tarda primavera e per tutta l’estate. In autunno le foglie caduche da verdi assumono una colorazione giallo arancione.

L’intervento, comprensivo anche di nuovo sistema di irrigazione e nuovo manto erboso, avrà un costo di 12.600 euro. Fa parte del piano di nuove piantumazioni che il Comune ha avviato nelle scorse settimane, destinato a portare sul territorio circa 160 nuovi esemplari.