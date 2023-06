Villasanta, Avis in festa per il 75esimo di fondazione

Settantacinque anni e non sentirli. Tanti auguri all’Avis di Villasanta. Mattinata di festa quella trascorsa ieri, domenica 4 giugno 2023, per il sodalizio guidato dall’infaticabile Angelo Sala, 73 anni, un vero campione di donazioni.

Lo speciale compleanno è iniziato con la commemorazione degli avisini andati avanti al cimitero, è proseguita con la messa celebrata a San Fiorano da don Giuseppe Angiari e ha avuto il suo culmime con la consegna delle benemerenze avvenuta nel salone dell’oratorio. Al tavolo dei relatori, oltre a Sala, era presente anche il primo cittadino Luca Ornago accompagnato dagli assessori Laura Varisco, Adele Fagnani e Stefano Lindner.

Le foto della festa (foto Molteni)

Una lunga storia iniziata nel 1948

Settantacinque di storia sono tanti, ma come tutte le vicende anche quella della sezione villasantese dell'Avis ha un'origine ben precisa. Il 15 maggio 1946, in una sala del municipio, si tenne un incontro tra il dottor Giuseppe De Simone ed i signori Angelo Meregalli, Enrico Erba e Primo Tagliabue. L'Avis era stata fondata già nel 1927, a Milano, dal medico Vittorio Formentano, e proprio nel 1946 si era ufficialmente costituita in associazione.

L'intento dei tre uomini era quello di dare vita ad una sezione locale del sodalizio a Villasanta, traguardo che riuscirono a raggiungere nel 1948, quando l'atto costitutivo fu siglato nello studio di un notaio monzese, il giorno 22 marzo.

Ben 17 i primi soci

I primi soci donatori effettivi furono diciassette. Da quel giorno l'associazione attraversò numerosi momenti importanti, dalla mobilitazione per la racconta di sangue per i feriti di un treno deragliato a Monza nel 1960, passando per la sottoscrizione di fondi destinati alle zone terremotate del Friuli nel 1976. Nel 1978 il trentennale fu festeggiato presso il cinema Lux, mentre per il quarantesimo anniversario del 1988 fu organizzata una rassegna coristica, con gruppi arrivati sin dagli Stati Uniti. Nel novembre 1993 fu inaugurato il monumento presso il cimitero, e nel 1998 si festeggiò il cinquantennale.

"Oggi siamo in 230"

"Nel corso degli anni il sodalizio si è sempre più rafforzato raggiungendo il massimo dei donatori nel 1991 con 325 - ha spiegato Sala - Oggi, anche a causa delle nuove restrizioni sanitarie, il numero di donatori si è ridotto drasticamente a 230 di cui 7 iscritti in questi primi mesi del 2023. Nel 2022 sono state effettuate 337 donazioni, 12 in più dell’anno precedente, di cui 308 di sangue, 19 di plasma e 10 di multicomponent. Purtroppo i villasantesi non si avvicinano favorevolmente alla donazione di plasma anche se questo permetterebbe di avere a disposizione molto più plasma per le trasfusioni mirate e per la fabbricazione di farmaci emocomponenti. L’invito principale per avvicinarsi alla plasmaferesi è rivolto principalmente alle donne perchè, essendo un tipo di donazione meno invasivo, permetterebbe loro di avere un indice di donazione uguale a quello degli uomini".

Nel corso della mattinata di festa sono stati consegnati i distintivi ai donatori benemeriti villasantesi.

Ampio servizio sul compleanno speciale dell'Avis lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 6 giugno 2023