Villasanta dice addio ad una storica attività commerciale

Dopo ben 38 anni di onorato servizio chiude per sempre i battenti il negozio di frutta e verdura "La Mela" di via Mazzini, portato avanti per tutti questi anni dall’infaticabile, Mariangela Cannalire, 69 anni.

Dopodomani, mercoledì 31 luglio 2024, sarà l’ultimo giorno di lavoro. Poi, Da partire da giovedì si aprirà un nuovo capitolo per la titolare del negozio, nata a Monza ma ormai villasantese doc.

Un negozio che ha fatto la storia di Villasanta

Il suo negozio ha rappresentato un vero punto di riferimento per molti villasantesi che si sono serviti da lei non solo per via della qualità di frutta e verdura esposta sul bancone ma, soprattutto, per la simpatia e la capacità di creare relazioni umane profonde da parte della titolare. Una qualità che lei stessa rivendica con un pizzico di orgoglio.

"Sento che è arrivato il momento di fermarmi - ha sottolineato la titolare - Il mio negozio di via Mazzini aprì i battenti circa un’ottantina di anni fa. Io lo rilevai 38 anni fa ma il vecchio proprietario, il signor Piero, aveva trascorso 35 anni dietro il bancone. Insomma un pezzo di storia villasantese che si chiude. Ovviamente c'è del dispiacere ma al tempo stesso anche la certezza che si tratta di una scelta giusta e che arriva al momento giusto".

La titolare del negozio proviene da una famiglia storica di ambulanti di frutta e verdura.

Una famiglia di ambulanti

"I miei genitori e i miei fratelli hanno sempre fatto questo lavoro - ha continuato la donna - Vendere frutta e verdura non è stato un lavoro ma una vera e propria passione. Una professione che ho svolto con amore e che non mi è pesata affatto. In tutti questi anni ho saputo creare moltissime relazioni con la clientela, oggi molto dispiaciuta per questa mia decisione. Però ho detto loro che si apre un nuovo capitolo della mia vita anzi, da giovedì prossimo avrò molto più tempo da dedicare a loro, magari con un caffe sorseggiato con calma al bar e non di corsa come oggi. Devo ammettere che non è stata una decisione facile. Sono almeno due anni che mi sto preparando a questo giorno. In maniera scherzosa, a chi me lo chiede, dico che ho dovuto chiedere a me stessa il “permesso” di andare in pensione perchè tante volte il nemico più insidioso si nasconde proprio dentro di noi. Ringrazio di cuore la clientela e tutta Villasanta che mi ha dato da mangiare per tutti questi anni".