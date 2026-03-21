Villasanta dice addio all’ex sindaco, anima del volontariato

Lutto a Villasanta. Si è spento questa notte, all’età di 79 anni, Erminio Varisco, ex sindaco della città dal 1977 al 1990 e anima del volontariato in qualità di storico presidente de “La Speranza”, la cooperativa sociale che lui stesso contribuì a fondare oltre 40 anni fa.

Villasanta dice addio all’ex sindaco

Nato e cresciuto nell’antica cascina di Sant’Alessandro entrò fin da subito in contatto con gli ambienti di ispirazione cattolica. Gran parte della sua formazione si deve infatti all’indimenticato don Giulio Oggioni, che negli anni ’50 venne incaricato di seguire la pastorale dell’allora parrocchia della piccola frazione villasantese. Una filosofia che sfociò presto nell’impegno politico e comunitario tra le fila della Democrazia Cristiana.

Tre mandati alla guida della città

Proprio con il partito dello Scudo crociato, Varisco venne eletto sindaco di Villasanta per la prima volta nel 1977 e per i successivi due mandati, fino al 1990. La sua attività politica si distinse per una straordinaria dirittura etica e morale: valori che Varisco non ha mai barattato in nessun ambito della propria vita. Le sue non furono legislature semplici, se non altro per il contesto storico nel quale vennero a inserirsi. Furono proprio le sue Amministrazioni ad accompagnare le stagioni più floride, derivanti dal boom economico degli anni ’70, verso l’era moderna, da una città prettamente dedita al settore industriale e tessile a una più orientata al mondo dei servizi. Notevole fu la capacità contabile di Varisco, quasi ragionieristica, chiamato a gestire alcuni dei bilanci più generosi della storia villasantese, orientando le risorse verso gli ambiti scolastici e previdenziali intuendo il cambiamento a cui la città stava andando incontro da un punto di vista sociale.

Il volontariato oltre la politica

Alle elezioni del 1990, quando tutto faceva presagire a un quarto mandato, Varisco fu costretto a compiere il proverbiale passo indietro. E, lasciato il Municipio, si dedicò anima e corpo al lavoro (era amministratore contabile alla Colombo Agostino) ma soprattutto al volontariato: un impegno coronato con la nascita della cooperativa “La Speranza”, di cui è stato non solo tra i principali fondatori, ma anche volontario di lungo corso, nonché storico presidente.

Un senso di responsabilità riconosciuto, oggi come ieri, dai suoi compagni di viaggio:

“Erminio si è sempre prestato con grande passione ai suoi incarichi – il ricordo dell’amico fraterno Franco Radaelli – In lui abbiamo sempre visto un leader, capace di essere vero motore della nostra realtà di volontariato. Un uomo di grande rigore morale, a cui nessuno ha mai regalato nulla: ha sempre affrontato la vita con un’etica tutta brianzola, dedita al lavoro, all’onestà e alla coerenza verso le proprie idee e la propria fede. La sua scomparsa ci addolora profondamente. Come cooperativa, ma anche come città, perdiamo una persona di poche parole, ma estremamente concreta e carismatica”

Le esequie

Al cordoglio del “La Speranza” si unisce anche l’Amministrazione comunale di Villasanta

“L’impegno di Varisco nei confronti della comunità non si è manifestato solo nell’ambito politico e amministrativo ma anche in quello sociale, con l’opera di volontariato e ruoli di responsabilità all’interno della Cooperativa Sociale La Speranza nella quale si è speso fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno consentito. Il Comune di Villasanta si unisce al cordoglio per la sua scomparsa ed esprime sentite condoglianze alla famiglia”

I funerali saranno celebrati lunedì 23 marzo alle 10 nella chiesa di Sant’Anastasia.