Villasanta dice addio allo storico parrucchiere e campione di biliardino

Per tutta la vita ha accolto i suoi clienti sulla porta della bottega che, ormai, era divenuta più di un punto di riferimento per generazioni di villasantesi. Lo storico decano dei barbieri Mario Levati si è spento martedì 9 gennaio a 89 anni. Aveva continuato a lavorare fino a pochi anni fa: solo il Covid e il lockdown erano riusciti a fermarlo, costringendolo a godersi il meritato riposo.

Le esequie verranno celebrate oggi pomeriggio, venerdì 12 gennaio, alle 15.30 nella chiesa di Sant'Anastasia e l'uomo lascia la sorella Ambrogia, mentre il fratello Luigi venne a mancare nel 2020.

Il suo negozio in via Confalonieri prima e poi nell'abitazione di via Sauro conservavano tutto il sapore dei valori antichi e della professionalità, oltre che della passione per il proprio mestiere. Levati era anche un grande campione di biliardino e in passato aveva anche sfiorato il titolo di campione lombardo.

Levati, barbieri e parrucchieri da quattro generazioni

Levati aveva iniziato a imparare il mestiere come si faceva una volta, andando “a bottega“ e facendo l’apprendista direttamente dal padre Giovanni Levati che a sua volta ereditò questa passione da suo nonno e poi da suo padre. I levati erano parrucchieri da ben quattro generazioni. Una gloriosa carriera piu che cinquantennale.

"Il primo negozio lo aveva aperto in via Confalonieri, davanti alla farmacia - ha sottolineato la sorella Ambrogina - La bottega, posizionata in un perfetto punto di passaggio, divenne, con il passare degli anni, meta di molti villasantesi".

Camice bianco e il solito sorriso smagliante, Levati era in grado di instaurare subito quel ponte empatico che è poi alla base di tutti i rapporti personali.

La famiglia Levati ha scritto la storia di Villasanta

Quattro anni fa, nel gennaio del 2020, venne a mancare Luigi Levati, fratello di Mario. Anche lui aveva scritto pagine importanti di storia della città. Luigi era un grande artista, scultore e insegnante di pianoforte . Nelle sue bellissime e innumerevoli opere realizzate nella sua vita, Levati ha lasciato idealmente il testamento spirituale di un uomo appassionato per l’arte e per il bello, una vera una perla nascosta dell’arte locale. Una passione che ha coltivato praticamente da sempre insieme alla musica classica, suo primo grande amore. Così, mentre aiutava il fratello nella storica bottega da parrucchiere frequentata da molti villasantesi e non, Luigi creava le sue splendide opere che incantavano anche i locali più esigenti. L'artista donò al Comune di Villasanta anche la scultura del fante Ambrogio Villa che realizzò con le sue mani.