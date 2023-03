Questa mattina, domenica 26 marzo 2023, Villasanta ha premiato le sue eccellenze scolastiche e sportive. Consueto grande successo per l'iniziativa andata in scena nella suggestiva cornice dell'Astrolabio di via Mameli.

Presente la ginnasta azzurra Martina Maggio

Il teatro Astrolabio di via Mameli, stamattina, domenica 26 marzo, ha ospitato la tradizionale cerimonia delle premiazioni dei ragazzi della scuola media e superiore che hanno ottenuto ottimi risultati scolastici e degli atleti che hanno conseguito risultati sportivi eccellenti. Ad organizzare l’evento, uno dei più partecipati tra i vari Comuni brianzoli e, al tempo stesso, una vera tradizione villasantese, è stata l’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago e l’istituto scolastico. Presenti in platea studenti, sportivi, genitori, insegnanti e associazioni villasantesi per la premiazione. A fare da padrone di casa c’era, come detto, il sindaco Luca Ornago, accompagnato dall’assessore alla Pubblica istruzione Adele Fagnani, dal consigliere con delega all’Istruzione Patrizia Bestetti e dal consigliere con delega allo Sport Lorenzo Galli. Amministratori affiancati da due testimonial d’eccellenza: Martina Maggio, ginnasta villasantese che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokio 2020 e Laura Toffali, ex giocatrice del Team 86 di basket. Presente alla mattinata di festa anche la dirigente scolastica Nora Terzoli.

Le eccellenze scolastiche e sportive

I primi studenti villasantesi ad essere premiati per i risultati scolastici sono stati: Mattia Cerizza, Irene De Marco, Alessandro Lindner, Giorgio Lorusso, Leonardo Palugan, Alessandro Brambilla, Sara Farina, Carola Grandi, Martina Seghezzi e Riccardo Vescovi. Accanto alle eccellenze scolastiche, non potevano mancare riconoscimenti per gli sportivi villasantesi. Le eccellenze premiate: per l’Athletic Club Villasanta Giorgio Lunghi, Giorgio Lorusso, Luca Mussi e Lorenzo Cisana. Giorgia Grassi per Judo Brianza Asd. Per la Robur et Virtus troviamo Olimpia Quadrini, Anna Bosello, Fabiola Bove, Sveva Destro Romagialli, Gaia Dell’Orto, Elena Casafranca Conocc, Emma Bogani, Alice Volpi, Greta Galbiati, Marta Mattiazzo, Arianna Sironi, Chiara Galli, Vanessa Insalata e Paolo Fontana. Per il Team Mtb Bee and bike Bergamo David Handriyesh, per Villasanta Racing Kart Daniele Durso e, infine, Giulia Lo Giudice e Sara Lindner per Astro Skatting Monza.

