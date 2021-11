Trasferimento

Al piano inferiore del Cineteatro Astrolabio individuato uno spazio adatto ad ospitare le attività ricreative ed educative del servizio gestito dalla Cooperativa Il Melograno.

Mercoledì 17 novembre alle ore 15.30, il Centro di aggregazione giovanile Ci.Vi.Co. presenta la sua nuova sede. L’appuntamento è al Cineteatro Astrolabio, in via Mameli 8. È qui che, al piano inferiore, è stato individuato uno spazio adatto ad ospitare le attività ricreative ed educative del servizio gestito dalla Cooperativa Il Melograno.

Villasanta, il centro di aggregazione giovanile cambia sede

Per l’occasione, gli educatori accoglieranno i ragazzi coinvolgendoli in un laboratorio creativo per realizzare elementi decorativi destinati proprio a personalizzare la nuova sede. Ogni giovane che vorrà intervenire avrà così modo di “lasciare il segno” in uno spazio idealmente aperto a tutta la popolazione giovanile di Villasanta.

In programma inoltre c’è la premiazione del concorso “Dammi un logo” con il quale è stato selezionato, tra i lavori di diversi giovani, il logo ufficiale del centro d’aggregazione.

Il pomeriggio sarà anche l’occasione per sottoporre ai ragazzi che lo vorranno un questionario di valutazione degli interessi che potrà fornire agli educatori strumenti in più per la programmazione delle attività.

Il Centro di aggregazione si trova infatti in una situazione di ripartenza, sia per le limitazioni imposte dalla pandemia nell’ultimo anno e mezzo sia per il trasferimento di sede.

Attivo finora all’interno del centro civico Elio&Barbara, inaugurato nel 2018, il Cag Ci.Vi.Co. cambia infatti casa per consentire le attività dell’adiacente scuola dell’Infanzia Arcobaleno la quale, da settembre, accoglie anche due sezioni della Tagliabue. La necessità di nuovi spazi per garantire il pre e post scuola, ha portato l’Amministrazione a immaginare di trasferire il Cag in un altro spazio e la scelta, anche per affinità culturali, è caduta su via Mameli 8.

Giorni e orari di apertura

Gli orari di apertura del centro saranno i seguenti: lunedì dalle 16 alle 19; mercoledì dalle 15.30 alle 20.30; venerdì dalle 15 alle 19.

Il Cag accoglie ragazzi tra i 14 e i 20 anni circa, proponendo sia momenti liberi per il semplice incontro, sia attività strutturate, per lo più organizzate insieme agli utenti.

“Pur con le piccole scomodità che ogni trasloco comprensibilmente comporta, in questo caso sono certa che abbiamo trovato una sistemazione piena di potenzialità - ha sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili, Laura Varisco. In via Mameli, la nuova sede si presta particolarmente a una serie di sinergie con realtà vicine al mondo giovanile, dagli impianti sportivi al cineteatro Astrolabio, alle sale prove musicali che si trovano sullo stesso piano. E anche lo spazio esterno di più ampio respiro è una risorsa che si potrà mettere a frutto”.

(nella foto il centro civico Elio&Barbara - dalla pagina Facebook del CAG Villasanta)