Villasanta, il mercato è ritornato in piazza Europa

Novità

Da stamatina, venerdì 29 aprile 2022, il mercato settimanale del venerdì mattina è ritornato, dopo oltre un anno e mezzo, in piazza Europa a Villasanta

Il mercato settimanale del venerdì mattina è ritornato, dopo oltre un anno e mezzo, in piazza Europa a Villasanta. Già all'alba di oggi, venerdì 29 aprile 2022, il sindaco Luca Ornago, accompagnato dal vicesindaco Gabriella Garatti, dal comandante della Polizia locale Maurizio Carpanelli e dai funzionari comunali, ha effettuato un sopralluogo nella rinnovata piazza Europa per accertarsi in prima persona che il rientro degli ambulanti in centro filasse liscio e senza intoppi.

Sopralluogo al mercato del sindaco Ornago

Addio al parcheggio del "Gigante"

Fino a venerdì scorso, ricordiamo, le bancarelle erano state collocate provvisoriamente nel parcheggio del Centro Commerciale "Il Gigante". Una soluzione provvisoria introdotta nel luglio 2020 per fare posto al maxi cantiere che ha sostituito tutta la pavimentazione di Piazza Europa e riqualificato i servizi e l’arredo urbano.

La scorsa settimana sono stati effettuati lavori di spazzamento della pavimentazione e di sabbiatura per consolidare il riempimento delle fughe tra le piastre.

Il cantiere di piazza Europa

Il cantiere di Piazza Europa, ricordiamo, prese il via nel luglio 2020 e ha interessato un’area di circa 4500 metri quadrati che ha tre vocazioni diverse e coesistenti: parcheggio, sede del mercato e sede per grandi eventi. I lavori, dal costo totale di 1 milione e 100mila euro, hanno portato alla sostituzione completa della vecchia pavimentazione ammalorata con grandi piastre autobloccanti, oggetto di un brevetto europeo. È stato inoltre ricostruito il blocco dei servizi igienici e realizzato da zero il porticato coperto sul lato opposto. Tra i nuovi elementi: l’area dell’arredo urbano, a un’estremità del porticato coperto, e l’area verde piantumata con essenze aromatiche nella parte pedonale. Si attende la collocazione della casetta dell’acqua.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 3 maggio 2022