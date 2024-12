Dicembre, a Villasanta, fa rima con "Allenamento di Natale". O almeno così è da diciotto anni. Sale l'attesa per la tradizionale manifestazione podistica promossa da "Affari&Sport" in collaborazione con il Gruppo Podistico Villasantese e il Comune di Villasanta.

Il tradizionale "Allenamento di Natale" diventa maggiorenne

L'appuntamento con l'edizione numero 18 è per sabato 21 dicembre. I nastri di partenza, come sempre, saranno tirati in piazza Oggioni, proprio di fronte al negozio che promuove l'iniziativa, alle 15: il percorso di 4 oppure 8 kilometri si snoderà tra le vie del centro città e si addentreranno poi nel Parco di Monza.

"Questo evento nasce un po' per caso dalla voglia di condividere con pochi amici un allenamento nei giorni che precedono le festività natalizie - dice Michele Cecotti, titolare di Affari&Sport - Ho sentito subito una magia, una vibrazione speciale e ho pensato di proporlo a tutti gli amici del negozio: ad oggi è l’evento che più mi carica di emozioni. L’Allenamento di Natale riunisce i runner di tutti i tipi con i quali brindo al nuovo anno e a tanti chilometri insieme, ma anche un’occasione per sentire la vicinanza di tanti partner ed offrire la nostra vicinanza ai più deboli, l’attenzione per la solidarietà è un tema che va di pari passo con tutti i nostri eventi"

La solidarietà va di corsa

Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà interamente devoluto alla San Vincenzo de Paoli, ente caritativo attivo in città che si occupa di offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Non solo, perché allo speciale allenamento saranno presenti anche le Pink Ambassador della Fondazione Veronesi, i volontari dell'associazione "PerLe Noi" di Lesmo e anche i ragazzi dell'associazione sportiva "Corona Ferrea" che disputano le Special Olympics.

"Ormai la collaborazione con la San Vincenzo è una tradizione - aggiunge Elio Riboldi, del Gruppo Podistico Villasantese - Questo è il quarto appuntamento dell'anno che viene dedicato all'associazione cittadina. Con le prime tre manifestazioni, tenutesi da ottobre a oggi, siamo riusciti a raccogliere già 4mila euro. Siamo molto contenti di questo aspetto e i risultati ci convincono a proseguire su questa strada perché è quella giusta"

L'appuntamento del 21 dicembre

La maggiore età dell’Allenamento di Natale si preannuncia come una festa ancora più grande. Attese circa 1500 partecipazioni di runner che condividono le emozioni dello sport e desiderano festeggiare "in corsa" il Natale. Già dalle 11 del mattino sarà possibile partecipare alle attività che si svolgeranno in piazza Oggioni, dove saranno allestiti gli stand dei partner dell’evento e dove sarà possibile testare le calzature Asics, sponsor ufficiale dell'evento. Rinnovata anche la collaborazione con "In Sport" che animerà la piazza con il riscaldamento precorsa. Alle ore 15, come detto, la partenza ufficiale. Al termine della corsa, brindisi e auguri. Ogni runner riceverà, come di consueto, un pacco gara e la T-shirt tecnica commemorativa, divenuta nel tempo vero e proprio simbolo della manifestazione.